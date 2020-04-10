Lampa проведёт прямой эфир со случчанкой из США, которая лечит людей с COVID-19. Задайте ей вопросы

Женский проект Lampa проведёт прямой эфир со случчанкой Анастасией Верёвкой, которая работает медсестрой в США и лечит пациентов с коронавирусом. Напомним, что Анастасия — постоянный внештатный автор женского интернет-журнала Lampa при газете «Кур'ер». В одном из своих материалов девушка рассказала, как лечит людей с коронавирусом в США.

Что будет на онлайн-встрече: Анастасия ответит на вопросы читателей и расскажет, какие меры предосторожности приняты у них в стране, как люди проводят время на карантине, а также даст советы случчанам, как защитить себя от COVID-19. Прямой эфир состоится в субботу, 11 апреля, в 19 часов в Instagram @kurjer. Желающие смогут подключиться к разговору и в онлайн-режиме задавать вопросы Анастасии.

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Анастасия Верёвка — постоянный внештатный автор женского интернет-журнала Lampa при газете «Кур'ер». В сообществе проекта в Viber девушка периодически делится новостями, как обстоят дела в больнице, какие маски им выдают на работе и другими. В связи с интересом участниц к работе Анастасии и желанием узнать о коронавирусе из первых уст организаторы проекта решили провести прямой эфир.