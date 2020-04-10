Весенние каникулы продлили ещё на неделю. На занятия школьники пойдут 20 апреля

Весенние каникулы продлеваются ещё на неделю — с 13 по 19 апреля включительно. В четвёртой четверти школьники будут учиться с 20 апреля по 30 мая.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Администрацию президента Беларуси.

«С учётом складывающейся эпидемиологической обстановки, сезонным подъёмом заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу, иным инфекциям и необходимостью стабилизации обстановки Главой государства поддержано предложение Минобразования и Минздрава о продлении весенних каникул в учреждениях общего среднего образования до 18 апреля», — проинформировали в Администрации президента.

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Также сообщается, что Минобр скорректирует учебные программы и календарно-тематические планы по каждому учебному предмету за счёт поддерживающих и стимулирующих занятий. Пришкольные лагеря будут работать по заявительному принципу.

Напомним, до этого весенние каникулы в Беларуси продлили на шесть дней — с 6 по 11 апреля.

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