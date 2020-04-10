В редакции «Кур'ера» прошёл первый онлайн-концерт COVIDeo. Кто станет следующим гостем

Вчерашний онлайн-концерт COVIDeo в редакции «Кур'ера» посмотрели более 1000 случчан. Напомним, что в гостях у нас были случчане Мария Лебедь, преподаватель эстрадного и джазового вокала, и Виталий Пашкевич, участник слуцкой рок-группы Riverstone.

Слуцкие артисты исполнили каверы известных песен. И не только заранее заготовленные, но и по заявкам подписчиков Instagram. Например, песни Полины Гагариной, Zivert, Уитни Хьюстон, Селены Гомес и других популярных исполнителей.

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«Хотелось бы поблагодарить газету „Кур'ер“ за предоставленную возможность участвовать в противовирусном онлайн-концерте COVIDео, быть стартом и первооткрывателями этого проекта. Это очень здорово, креативно, позитивно и интересно, — поделилась Мария Лебедь после выступления. — Также спасибо всем, кто смотрел наш онлайн-концерт, поддерживал нас приятными комментариями и звонками до и после эфира. Хочу пожелать „Кур'еру“ побольше интересных задумок, креативных идей, отличных проектов и в дальнейшем их реализации».

КОНТЕКСТ. В Слуцке практически не проходят массовые мероприятия, отменяются концерты, люди искусства изолированы от своих зрителей, а зрителям не хватает живой музыки и голосов. «Кур'ер» решил исправить ситуацию. И начал по вечерам проводить COVIDeo — противовирусные онлайн-концерты. Это наша прививка от паники и скуки.

Кто сегодня выступит в редакции «Кур'ера»

В пятницу, 10 апреля, в 20 часов в редакции «Кур'ера» в режиме онлайн выступят случчане Алёна Костюкевич и Николай Кернажицкий. Посмотреть прямой эфир вы сможете в нашем аккаунте Instagram, а также на YouTube.

Алёна Костюкевич — начинающий музыкант, педагог эстрадно-джазового вокала в Солигорской детской школе искусств, дважды финалистка телепроекта «Поющие города», победительница конкурсов от районного до международного уровня, автор песен и стихов. В 2018 году вышел дебютный альбом девушки «Мой полярный медведь». Сейчас Алёна работает над созданием собственного сборника, а также собственного бренда одежды.

Николай Кернажицкий — инженер машиностроительной организации. У Николая много разных увлечений: музыка, бодибилдинг. Раньше танцевал брейк-данс.

Как мне стать вашим гостем

Если вы поёте, танцуете, читаете стихи, сказки, шутите и хотите скрасить вечера будней и выходных жителей Слуцка — пишите в direct Instagram @vika_krupskaya или звоните по телефону (8 025) 959 29 90 (Виктория).