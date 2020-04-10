В Слуцкой больнице нет ни одного пациента с подтверждённым диагнозом коронавируса

По состоянию на 18.07 в пятницу, 10 апреля, в Слуцкой ЦРБ нет ни одного человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.



Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

На вопрос корреспондента «Правда ли, что врачей больницы переводят на круглосуточный режим работы», главврач опроверг эту информацию.

«Всю жизнь медики работали 24/7. Есть дневные смены, есть ночные смены. Пока что график работы медработников мы не корригировали», — добавил Олег Лесников.

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