Большинство сотрудников «Кур'ера» перешли работать «на удалёнку», чтобы поддержать рекомендации ВОЗ: ограничение социальных контактов помогает остановить пандемию коронавируса.

Когда хозяева целый день дома, питомцы изменяют привычный уклад жизни. Посмотрите, как кошки реагируют на постоянное присутствие хозяев.

Анфиса

Фрося

Арамис

Нора и Лиза

Мурзик

Анфиса любит общаться со своей хозяйкой Викторией. «С утра носится, как сумасшедшая. Смотрит в окно и „кряхчит“ на ворон. Может пройти по столу, клавиатуре, сесть на блокнот. Может во время совещания мяукать громко — тоже участвует. Иногда ляжет рядом типа: „Гладь давай“, начинает играться. После обеда не видно и не слышно — спит под пледом на кровати», — рассказывает Виктория.Трёхцветная Фрося совсем не мешает своей хозяйке Жанне. «Она спит в своей постели. «Первый день пару раз ко мне подошла, потоптала макет номера, потёрлась, мяукнула и ушла. Всё как всегда», — говорит Жанна.Кот Арамис себя считает главным. «Первые дни вёл себя беспокойно, особенно по утрам. Нарезал круги вокруг меня, ложился на ноутбук, забирался на стол. Спустя неделю уже привык. Утром наблюдает за птицами. Днём спит в таком месте, чтобы быть рядом со мной», — говорит его хозяйка Ольга.У Юлии две кошки: чёрную зовут Нора, белую — Лиза. Они противоположности как по цвету, так и по характеру. «Нора практически всё время работает со мной. Сидит у меня на коленях. Лиза у нас — аристократка, работать не любит, предпочитает есть, спать и Нору погонять», — говорит Юлия.

Мурзик — лучший друг во всём, без него не обходится ни одно дело. По характеру он — собака. «По утрам будит до того, как прозвенит будильник. Вместе завтракаем, вместе идём за рабочий стол. Он сидит на столе или позади на компьютерном кресле. Когда ему куда-нибудь нужно, подходит, стучит лапой по ноге и говорит: «Мяу», — говорит его хозяйка Елена.

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