Как сообщает «Слуцкий край», в пятницу, 10 апреля, в Слуцком райисполкоме решили передать «стометровку» в аренду рынку.

Напомним, 31 января торговцев со «стометровки» попросили освободить места под угрозой штрафа. Им сообщили, что здесь теперь будет зона отдыха. А сделать ничего нельзя, так как эта территория принадлежит городу.

Предприниматели обратились в Слуцкий райисполком. Его председатель Андрей Янчевский пообещал разобраться с ситуацией и разрешил рыночникам работать дальше.

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После этого на рынок пришла комиссия райисполкома. Чиновники обсудили с предпринимателями ситуацию.

Далее Владимир Михалко, директор Слуцкого рынка, сообщил предпринимателям, что «стометровку» будут отдавать рынку.

В ТЕМУ. Как пишет «Слуцкий край», «в связи с обращениями субъектов предпринимательства в Слуцкий райисполком по вопросам урегулирования арендных правоотношений в период неблагополучной эпидемиологической обстановки, закрытия границ сопредельными государствами администрацией торгового унитарного предприятия «Слуцкий рынок ОПС» приняты соответствующие меры.

Так, по рекомендации райисполкома принято решение на апрель-май 2020 года и вплоть до окончания неблагоприятного периода при предоставлении индивидуальным предпринимателям в аренду торговых мест установить ставку арендной платы в размере 18,91 рубля с НДС за 1кв. м в месяц, при этом курс доллара США учитывается на 25.02.2020 г. (2,2268 руб.)".

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