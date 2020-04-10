Как сообщает «Слуцкий край», в пятницу, 10 апреля, в Слуцком райисполкоме решили передать «стометровку» в аренду рынку.

Напомним, 31 января торговцев со «стометровки» попросили освободить места под угрозой штрафа. Им сообщили, что здесь теперь будет зона отдыха. А сделать ничего нельзя, так как эта территория принадлежит городу.

Предприниматели обратились в Слуцкий райисполком. Его председатель Андрей Янчевский пообещал разобраться с ситуацией и разрешил рыночникам работать дальше.

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После этого на рынок пришла комиссия райисполкома. Чиновники обсудили с предпринимателями ситуацию.

Далее Владимир Михалко, директор Слуцкого рынка, сообщил предпринимателям, что «стометровку» будут отдавать рынку.

В ТЕМУ. Как пишет «Слуцкий край», «в связи с обращениями субъектов предпринимательства в Слуцкий райисполком по вопросам урегулирования арендных правоотношений в период неблагополучной эпидемиологической обстановки, закрытия границ сопредельными государствами администрацией торгового унитарного предприятия «Слуцкий рынок ОПС» приняты соответствующие меры.

Так, по рекомендации райисполкома принято решение на апрель-май 2020 года и вплоть до окончания неблагоприятного периода при предоставлении индивидуальным предпринимателям в аренду торговых мест установить ставку арендной платы в размере 18,91 рубля с НДС за 1кв. м в месяц, при этом курс доллара США учитывается на 25.02.2020 г. (2,2268 руб.)".

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Директор рынка незаконно запугивал штрафами. налицо превышение должностных полномочий. Булгаку за тоже самое три года дали, а этому ничего. Если он брал с предпринимателей деньги за торговлю на НЕПРЕНАДЛЕЖАВШЕЙ РЫНКУ 100 метровке то он должен их вернуть горисполкому. Если не вернет значит присвоил. Незаконно присвоил.

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10 апреля 2020 18:37