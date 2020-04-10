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Наших людей коронавирус пугает меньше, чем возможность пропустить свою очередь в магазине

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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Личное пространство — это сколько? Полметра, метр или 10 сантиметров? Видимо, на этот вопрос у каждого свой ответ. Иногда посторонние люди приближаются настолько близко, что кажется, они хотят тебя обнять, а не постоять рядом в очереди. Из-за пандемии коронавируса во многих магазинах, банках и других организациях появилась разметка, которая помогает соблюдать безопасное расстояние. Казалось, наконец-то люди научатся соблюдать личное пространство, но нет.

Личное пространство- это сколько? Пол метра, метр или 10 сантиметров? Видимо на этот вопрос у каждого свой ответ. Иногда посторонние люди приближаются настолько близко, что кажется они хотят тебя обнять, а не постоять рядом в очереди.
Пример того, как в Слуцке люди реально самоорганизовались и выдерживают дистанцию. К сожалению, такие не все. Фото: Ольга Паздерина
Подхожу вчера в магазине на кассу. Стоят четыре человека, первые — на довольно большом расстоянии друг от друга, а одна женщина буквально дышит в затылок впереди стоящему мужчине. Видимо, она посчитала, что спущенной на подбородок маски достаточно, чтобы не заболеть. Я тоже встала в очередь, но на два метра дальше. Тут подходит девушка и, проигнорировав меня, присоединяется к живому «паровозику», становясь вплотную к женщине со спущенной маской.
‌ И это просто абсурд. Все кругом говорят о важности соблюдать дистанцию, а наших людей возможность заразиться пугает меньше, чем возможность пропустить свою очередь.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.

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Меня пугают люди пугающиеся вируса

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10 апреля 2020 22:53

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