Наших людей коронавирус пугает меньше, чем возможность пропустить свою очередь в магазине

Личное пространство — это сколько? Полметра, метр или 10 сантиметров? Видимо, на этот вопрос у каждого свой ответ. Иногда посторонние люди приближаются настолько близко, что кажется, они хотят тебя обнять, а не постоять рядом в очереди. Из-за пандемии коронавируса во многих магазинах, банках и других организациях появилась разметка, которая помогает соблюдать безопасное расстояние. Казалось, наконец-то люди научатся соблюдать личное пространство, но нет. Подхожу вчера в магазине на кассу. Стоят четыре человека, первые — на довольно большом расстоянии друг от друга, а одна женщина буквально дышит в затылок впереди стоящему мужчине. Видимо, она посчитала, что спущенной на подбородок маски достаточно, чтобы не заболеть. Я тоже встала в очередь, но на два метра дальше. Тут подходит девушка и, проигнорировав меня, присоединяется к живому «паровозику», становясь вплотную к женщине со спущенной маской.

‌ И это просто абсурд. Все кругом говорят о важности соблюдать дистанцию, а наших людей возможность заразиться пугает меньше, чем возможность пропустить свою очередь.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.