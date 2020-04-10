Александр Шилович, директор средней школы № 10, сообщил «Кур'еру» о готовности школы к началу уроков и рассказал, насколько хорошо информированы родители.

«Заявление о том, что родители находятся в неведении, некорректное. На сайте нашей школы есть информация и о продлении каникул, и о других вопросах, которые волнуют людей.

Информационное обеспечение

Мы сопровождаем детей все каникулы. На сайте указано самое важное. Даже рассказали, как в этих условиях можно отдыхать на каникулах дома. Вся информация поступает классным руководителям. А уже детали они доводят через соцсети и чаты — для школьников и их родителей.

Мы не кричали на каждом углу, что сделали для безопасности детей. Мы просто спокойно сообщили родителям по самым разным каналам, что в течение каникул вся школа была продезинфицирована. Сообщаем об этом и сейчас: заготовлены все необходимые материалы — санитайзеры, жидкое мыло. Весь персонал обеспечен перчатками, масками.

Реклама

Есть электронные дневники, чтобы дети могли делать домашнее задание и поддерживать связь с учителями.

Узнать, что происходит в школе, можно всегда

Заявлять за всех родителей, что они в неведении, считаю, безответственно.

Если по каким-то причинам кому-либо из родителей не удалось увидеть вышеупомянутые сообщения на сайте или уследить за информацией по другим каналам, всегда можно позвонить в школу. И лично директору в том числе. Все телефоны есть на сайте.

Что будет на первых уроках

На первых занятиях в школе педагоги в первую очередь посвятят время ключевым вопросам: рассказать детям о социальном дистанцировании и респираторном этикете (несмотря на то, что информация и об этом опубликована на сайте школы).

В классах есть жидкое мыло и антисептики. И в каждом классе будет проходить санитарная обработка — техперсонал готов к этому полностью.

Итак

1. Школа продезинфицирована.

2. Коллектив готов к работе и снабжён всем необходимым в новых условиях.

3. Заготовлено всё необходимое, и всё готово к тому, чтобы принять детей для безопасных занятий в школе".