Приём документов на бюджетные и платные места в большинстве государственных вузов пройдёт с 16 по 21 июля, а вступительные испытания — с 22 по 30 июля. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Министерство образования Беларуси утвердило сроки вступительной кампании постановлением от 30 марта 2020 года. Оно оговаривает сроки приёма документов, проведения вступительных испытаний для получения высшего образования за счёт средств бюджета и на платной основе, а также сроки зачисления абитуриентов в 2020 году.

Сроки приёма документов

с 16 по 21 июля — от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счёт бюджетных средств и на платной основе;

с 16 июля по 3 августа — в Академии МВД, Могилёвском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 16 июля по 6 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 16 июля по 8 августа — в иных УВО;

с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счёт бюджетных средств и на платной основе.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педагогические специальности, могут подать документы с 16 по 18 июля.

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Даты вступительных испытаний

с 22 по 25 июля — в УО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

с 22 по 30 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 22 по 28 июля — в иных УВО.

В вузах сельскохозяйственного профиля — с 22 по 29 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определённые контрольными цифрами приёма, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.