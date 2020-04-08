«Вы, наверное, не понимаете, что эти лекарства специально вводят вашим детям, чтобы подрывать им иммунитет». Разговор двух мам в детской поликлинике в Слуцке

Всем привет! Меня зовут Марта, и я молодая мама. Сегодня расскажу, почему не пропускаю плановую вакцинацию для своего ребёнка и как из-за этого я чуть не пострадала.

Есть мамы, которые делают своим детям прививки, и есть те, кто категорически отказывается от вакцинации.

Я отношусь к первому типу — ярый сторонник медицины. Но на моём пути, вернее сказать, в коридоре поликлиники мне встретилась мамочка из «второго фронта», с которой у нас состоялся интересный разговор:

— Извините, я тут подслушала вашу телефонную беседу. Вы сказали, что пришли сюда делать прививку вашему ребёночку. Это правда? — спросила улыбающаяся мама годовалого мальчика.

— Да, — только и смогла ответить я в растерянности.

— А вам зачем это нужно?

— Как зачем? — тут моё удивление достигло апогея. Такой вопрос от современной женщины я не ожидала услышать. — Затем, чтобы уберечь ребёнка от «шанса» получить трудноизлечимое заболевание.

— А вы читали, что от этих так называемых вакцин дети умирают и остаются инвалидами? — её улыбка уже стала меня пугать.

— Да, конечно, я слышала об этих единичных случаях, но я также проинформирована о миллионах спасённых жизней. Откройте статистику: детская смертность до и после изобретения любой вакцины.

— Вы, наверное, не понимаете, что эти лекарства специально вводят вашим детям, чтобы подрывать им иммунитет и чтобы вы в аптеку бегали, как в магазин за хлебом?! Сами вакцины — это коммерческий проект, государство миллионы долларов тратит на их создание, а такие же неосведомлённые, как вы, ещё и дополнительно оплачивают эти уколы.

— Но ведь никто не заставляет вас прививать ребёнка платно. Вы правы, государство тратит деньги и даёт возможность вам без оплаты сделать необходимые инъекции вашему малышу. Если вы так беспокоитесь о финансах государства, то почему используете бесплатную медицину? Почему вы рожали ребёнка в роддоме, а не в поле (я надеюсь)? Почему не отказались от медсестры, которая приходила к вам домой каждую неделю первого месяца? Почему сейчас стоите здесь? Ведь государство тратит деньги на зарплату медперсоналу и другие затраты, связанные в том числе со здоровьем вашего ребёнка.

Женщина стала пурпурного цвета. То ли от того, что не смогла верно донести до меня мысль, прочитанную в модном паблике «ВКонтакте», которая, возможно, и привела к отказу от вакцинации. То ли от того, что приведённые ею доводы не убедили меня.

— Вы не умная женщина, если говорите такие слова, а будущее — за разумными мамами, — с превосходством проговорила она.

— Возможно, вы женщина будущего и когда-нибудь человечество придёт к тому, что ни один ребёнок больше не получит ни одного укола и все аптеки мира закроются за ненадобностью. Но пока существуют вирусы и бактерии, вызывающие заболевания, я буду выполнять все рекомендации врачей. Я сделаю ему все требуемые вакцины для того, чтобы быть уверенной в его защите, а не гадать на кофейной гуще: заболеет мой ребёночек полиомиелитом или нас пронесёт в этом году. Я, живя в современном мире с развитой медициной, буду использовать эти блага цивилизации, и мой максимум из «народно-травнического» опыта — это подорожник на расцарапанную коленку.

— Нужно не защищать, а не допускать возможности заболевания, — повысив тон, ответила мамочка.

— Вам сейчас легко размышлять, ведь у вас сделаны все требуемые прививки, правда?! У вашей мамы никто не спрашивал мнения по этому поводу, и это, возможно, одна из причин, почему вы сейчас живы, здоровы, стоите передо мной и пытаетесь доказать, что прививки — это зло.

Последний аргумент обезоружил оппонента, и она то ли от беспомощности, то ли от невысокого уровня воспитания плюнула в мою сторону. Меня спасла лишь открывшаяся дверь с приглашением «Следующий». Хотя даже если бы в меня и попала её слюна, не страшно — я ведь тоже привитая.

P. S. Мамочки, каждый ребёнок — это зона только вашей ответственности. Есть такое выражение: «Я тебя родила, я тебя и „полюбила“ или „погубила“». Какое из слов будет в конце, зависит только от вас, а уж с прививками или без — решайте сами.

В тему: Прививки: мамы отказываются, медики настаивают

Справка: #яжмать — женщина с ребёнком, ведущая себя недостойно (качает права, курит при ребёнке, использует ребёнка как повод не стоять в очереди, не следит за ним и т. д. ) Источник: Викисловарь.

В нашей рубрике «#яжмать» адекватная молодая мама рассуждает о материнстве и о том, как не превратиться в #яжмать.

Марта Грибко, @marta_gribko