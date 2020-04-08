Жители Слуцка стали ездить в лифтах по одному, хотя никто их не заставлял

Сегодня пошла к знакомой, она живёт в девятиэтажке на Чехова. На площадке первого этажа три человека ожидали лифт. Когда он приехал, то в кабину зашёл только один человек. Остальные остались ждать.

И так каждый поехал по одному — вот такая самозащита.

Интересно, а кнопки в лифте кто-нибудь в перчатках или туалетной бумагой нажимает, чтобы не подхватить коронавирус?

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