Мужчины надели шорты, пенсионерки ушли с рынка в самоизоляцию… Что нового в 11-м городке Слуцка

Это только кажется, что годами вокруг ничего не меняется. А на самом деле много перемен можно заметить даже в один конкретный день в отдельно взятом микрорайоне. Корреспондент «Кур'ера» посмотрел, чем живёт 11-й городок в среду, 8 апреля. Смотрите фото.

Примечательное событие — ремонт конечной остановки автобусов. Этот внушительный павильон сделан из кирпича, обложен кафельной плиткой, крыша покрыта шифером. За годы эксплуатации стены потрескались, кафель местами отлетел, синяя краска облупилась. Об этой остановке не раз рассказывал «Кур'ер». Рабочие зашпаклевали все неровности и перекрашивают строение в зелёный цвет. Вполне весеннее настроение.

Не успело пригреть солнце, а мужчины надели майки и шорты. Наверное, больше других соскучились по лету.

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Выцветшую жёлтую пятиэтажку, которая стоит вдоль улицы Социалистической рядом с остановкой «8-я школа», ремонтируют. Здесь появились треугольные основания над подъездами попод скатную крышу, пластиковые окна в подъездах, новые входные группы, а ступеньки и откосы покрывают плиткой.

Но следы притаившегося коронавируса можно увидеть повсюду. Банк предупреждает клиентов, что заходить в помещение можно только по четыре человека и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

На подъездах домов появились листовки о мерах безопасности во время коронавируса.

На оживлённом мини-рынке опустели все места, где обычно пенсионеры торгуют овощами и домашними заготовками. Пожилые ушли на самоизоляцию.

В бывшем Доме офицеров закрылась парикмахерская. Как написано на объявлении: «Парикмахерская в отпуске с 7 до 21 апреля».