Как посадить и обрезать дерево в саду, чтобы был урожай. Советы садовода из Слуцка

Тёплая зима и ранняя весна сместили календарь работ в саду. Сейчас самое время заняться подрезкой плодовых деревьев. Кто этого ни разу не делал — советы от Сергея Евсеева, слуцкого садовода-практика с 30-летним стажем.

«Садоводством я увлёкся более 30 лет назад, когда решил обновить старый сад рядом с домом, — рассказал случчанин Сергей Евсеев. — Первое дерево, которое я посадил, была груша, с неё всё и началось.

Урожайность сада — результат правильной посадки саженцев и ухода за ними, в том числе своевременное формирование кроны, обрезка и прививка.

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Посадка

Посадка деревьев и кустарников проводится как осенью (примерно с 25 сентября по 25 октября), так и весной (в апреле) до начала образования маленьких белых корешков. Для косточковых и семечковых деревьев лучше проводить её осенью, а для морозоустойчивых пород садовых культур больше подходит весенняя посадка.

Готовим почву

Готовим место посадки в несколько приёмов:

выкопать лунку диаметром 100 см и глубиной на штык лопаты (примерно 30 см),

в лунку уложить квадрат земли с дёрном, сверху — охапку мелких веток, верхний слой земли и сухие листья в качестве удобрения,

опустить саженец, чтобы от края лунки до верхнего корня было расстояние в палец,

присыпать грунтом, утоптать по периметру, обильно полить (2−3 ведра воды), провести мульчирование, то есть обложить соломой или опилками (при весенней высадке остаётся в качестве удобрения), можно присыпать обычной пылью.

При высадке кустарников в лунку укладывают только чернозём, весь остальной процесс ничем не отличается от посадки деревьев.

Когда проводить обрезку

Срок весенней обрезки — до начала или в начале сокодвижения: примерно конец марта-начало апреля в зависимости от температуры, обязательно в сухую погоду. Нужно следить, чтобы рядом не было больных деревьев. Для молодых деревьев чаще используют отгибание ветвей или щадящую обрезку, чтобы не затянуть срок вступления их в период плодоношения. Обрезку плодовых деревьев - осеннюю и предзимнюю — рекомендую только для морозоустойчивых сортов в щадящей форме.

Для этого нужны инструменты: секатор (по качеству лучше немецкий), секатор на удлинителе с крючком, садовая ножовка.

Обрезка

У кустов проще — удаляем старые ветки до 5 см от земли. А обрезка деревьев — более сложный процесс — удаление центрального проводника, т. е. центральных веток кроны, чтобы повысить урожайность.

Формировать крону с помощью обрезки можно не у всех плодовых культур.

Вишня, слива, абрикос формируют свою крону самостоятельно (обрезка живых веток может вызвать обильное выделение смолы). Удаляют только сухие или трущиеся ветки, у абрикоса и сливы — также побеги прошлого года.

Черешню обрезают только один раз при высоте дерева в 2,5 метра (вырезают вертикальный побег прошлого года, направляя рост дерева на боковые ветки). Далее черешня самостоятельно формирует свою крону. В свежий срез втирают несколько листьев щавеля, а после подсыхания среза на него наносят садовую замазку.

На гибридной алыче срезают по концам ветвей менее вызревшие участки длиной 15−20 см.

Обрезку семечковых (яблоня, груша) проводят ежегодно (для яблонь — в течение 4 лет, для груш — в течение 5−7 лет) таким образом, чтобы угол отхождения ветвей составлял 60−70 градусов. При уменьшении угла отхождения ветки могут обломиться под тяжестью плода, при увеличении до 90 градусов - наблюдается рост волчковых (жировых) побегов. У деревьев в возрасте 25−30 лет делают омолаживающую обрезку шести-, семилетних приростов ветвей для стимуляции роста молодых побегов и увеличения размера плодов.

Техника обрезки

Техника обрезки несложная, главное — навыки. Начинают с нижних ветвей по кругу. Сначала удаляют сухие и трущиеся ветки до уровня кольца (у основания веток есть кольцо), так срез лучше заживает и не гниёт. Загнившее место среза может заразить гнилостными бактериями весь ствол, способствуя образованию дупла. Дуплистое дерево быстро погибает.

После удаления сухих веток обрезают волчковые побеги и толстые ветки диаметром 15−29 см в два приёма, чтобы исключить задирание коры. Первый приём: делаем надпил на ветке на расстоянии 40−50 см от кольца глубиной 3−4 см. Второй приём: чуть выше подпила делаем полный срез и оставшуюся часть ветки длиной 40−50 см удаляем по кольцу. Срезы диаметром более 2 см нужно обработать противораковой садовой замазкой.

Для стимуляции роста новых ветвей, кольчаток на ветках второго и третьего порядка прищипываю (удаляю 20−30%) центральный проводник прошлого года и укорачиваю побеги прошлого года. При укорачивании побегов оставляю над почкой пенёк высотой 1−1,6 см. При выполнении среза над почкой под побегом побег из этой почки будет иметь неправильный угол отхождения. Такой метод годится для заполнения свободного пространства в кроне.

Последний обязательный этап обрезки — укорачивание центрального проводника дерева в зависимости от силы роста (чем он длиннее, тем больше его срезают выше верха почки на 1−2 мм под небольшим наклоном для стока воды). Если у центрального проводника есть побег-конкурент, его вырезают по кольцо. Эта процедура способствует повышению урожайности.

Саженец должен быть привит

Покупая саженцы, спросите у продавца насчёт их прививки. Если саженец не привит, после посадки это нужно сделать обязательно, иначе урожая вы не дождётесь.