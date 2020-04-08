Вопрос-ответ. В каком режиме работает стоматологическая поликлиника в Слуцке

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В редакцию «Кур'ера» написала случчанка Вероника и попросила узнать, как сейчас работает стоматология. Девушка две недели назад не смогла записаться на приём в платный кабинет.

Поликлиника работает в обычном режиме. Врачи и хирурги принимают всех пациентов, в том числе и в платных кабинетах. Об этом «Кур'еру» сообщили в регистратуре стоматологической поликлиники Слуцкой ЦРБ.

На входе висит объявление, в котором сказано: «В связи со сложной эпидемиологической ситуацией просьба максимально ограничить посещение учреждения здравоохранения (особенно лицам старшего возраста и имеющим хронические заболевания)».

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Пациентов поликлиники также просят обработать руки дезинфицирующим средством. Дозатор висит в регистратуре.

В Слуцке стоматология работает в обычном режиме. Но на входе просят обработать руки
Фото прислано читателем
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