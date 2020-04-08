В Гродненской области мужчина хотел сжечь траву… и спалил всю деревню (фото, видео)

Уголовное дело возбуждено по факту масштабного пожара в Щучинском районе: пожилой сельчанин во время пала сухой травы сжёг деревню.

Инцидент произошёл около 14.00 во вторник, 7 апреля, в населенном пункте Нарчи к северо-востоку от Щучина, сообщает Sputnik.

«В результате пожара сгорело более 20 домов, в двух из которых постоянно проживали граждане. Жители деревни не пострадали», — сказали в Следственном комитете.

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Видео: Следственный комитет Беларуси

Виновник возгорания — 70-летний местный житель, который утром решил сжечь траву на своём участке. Следователям он пояснил, что происходящее держал под контролем, а отправился домой, когда огонь потух.

На место выехали следственная группа и криминалисты, они провели опрос свидетелей и устанавливают сумму причинённого пожаром ущерба.