Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в марте

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за март. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры

По итогам марта на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 154 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 325 621 визитов (в 3,5 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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