Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в марте

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за март. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в марте
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 3,5 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb

Голые цифры

По итогам марта на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 154 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 325 621 визитов (в 3,5 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

Новости и сюжеты

ТОП-15 локальных новостей и сюжетов:

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  1. Житель Слуцка разбил в «Светофоре» две бутылки коньяка. Его заставили заплатить, а теперь не знают, как вернуть деньги обратно. А вот что говорит юрист и случчане по этому поводу
  2. В Милане такие брюки стоят 400 евро. Посмотрите, как одевается случчанка, которая сама шьёт одежду
  3. «Весь коллектив прочувствовал, как не хватает Николая Павловича». Что сказала администрация Слуцкого сахарного комбината про своего директора
  4. Случчанин нашёл в стародорожском лесу уникальный клад украшений. Ему больше 1000 лет
  5. Как выглядит «логово» бомжа в Слуцке. Фото (запах не передать)
  6. Первый в Беларуси. Бизнесмен из Слуцка изобрёл передвижной магазин-мастерскую оптики — для жителей малых городов
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  8. Случчанки рассказали об уверенности и показали своё нижнее бельё (интерактивные фотографии)
  9. Психологический портрет осуждённого на казнь в Слуцке Виктора Скрундика
  10. Заявление начальника ЖЭУ-4: «Требую опубликовать…»
  11. Одно из «развлечений» фашистов: перед шеренгой заключённых бросали кусок хлеба. Кто бросится поднимать, того убивали
  12. «Нужно дважды подумать, подвергать ли своего ребёнка риску». В Слуцке останавливается работа детских кружков и секций
  13. Священник-блогер из Слуцка попрощался с общиной. Он переехал в Гродно
  14. Инспектор из Слуцка возглавил Узденскую ГАИ
  15. Вопрос-ответ. Почему на «Чехова» в Слуцке рядом с домом для многодетных семей не будет детской площадки.

Нелокальные сюжеты

О происшествиях

  • Под Слуцком бревно с грузовика упало на другие машины. Фотофакт
  • Возле стоматологии в Слуцке от удара перевернулась машина. Фото
  • Пожар на улице Борисовца в Слуцке. Что там произошло.

О коронавирусе

  1. В Докторовичах — коронавирус. Жительница деревни рассказала, что у них происходит
  2. Случчанка рассказала о том, как лечит коронавирус в Америке и что там происходит
  3. Ходит вирус… С завтрашнего дня в Слуцке вводят запрет на посещение пациентов в стационаре
  4. Люди в защитных костюмах и масках появились во дворах Слуцка. Фото
  5. «На карантин». В Копыле всех учащихся отправили из колледжа по домам
  6. «Государство нас подвело». Сотрудница «инфекционки» откровенно рассказала о работе с больными коронавирусом
  7. Врачи анонимно рассказали, что на самом деле происходит с коронавирусом в Беларуси.

Все публикации о коронавирусе — здесь.

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