Посетителей в Слуцком райисполкоме теперь принимают по-другому. Каков порядок общения сотрудников с гражданами и какие меры профилактики введены для сотрудников, «Кур'еру» рассказала Светлана Жуковская, начальник управления делами Слуцкого райисполкома.

«Для того чтобы снизить число контактов между людьми, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, посетителям теперь не нужно ходить по этажам и обращаться в разные отделы», — рассказала Светлана Жуковская.

По её словам, в фойе райисполкома на первом этаже установлен телефон и есть перечень номеров сотрудников. По этому телефону можно позвонить и вызвать специалиста нужного отдела. Также можно обратиться к сотруднику милиции на пункте пропуска, который подскажет название отдела и номер кабинета.

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Кроме того, документы и заявления можно оставлять в специальных ячейках, по типу почтовых, которые расположены в фойе.

Режим работы службы «Одно окно» не изменился. Но если есть очередь, посетителям предлагают соблюдать рекомендованную дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

«Граждане могут не беспокоиться. Все жизненно важные вопросы будут решаться, — добавила Светлана Жуковская. — Личные приёмы председателя райисполкома, его заместителей, начальников отделов не отменяются. Они будут проходить в формате прямых телефонных линий. Уточнить номера телефонов и время приёма руководителей можно по телефону 7 53 02».

Как отметила управделами, в райисполкоме усилена дезинфекция помещений, сотрудники обеспечены антисептиками. Антисептики есть и в фойе, и в санитарных комнатах. А при общении с посетителями рекомендовано носить маски.

В ТЕМУ. Накануне Наталья Жукова, главный санитарный врач страны, направила в государственные организации письмо «О проведении мероприятий по профилактике COVID-19». В перечне необходимых мер есть, в частности, и требование перейти на дистанционный способ работы, проводить совещание онлайн или с соблюдением дистанции.

Предписаны следующие мероприятия:

допускать к работе приехавших из-за границы только после самоизоляции на 14 дней;

по возможности организовать дистанционный способ работы;

не допускать к работе тех, у кого есть симптомы ОРИ (насморк, чихание, кашель, повышенная температура и др.);

организовать дистанцию в 1−1,5 метра между рабочими местами сотрудников;

отложить проведение массовых мероприятий;

организовать проведение планёрок и совещаний онлайн или с соблюдением дистанции не менее 1−1,5 метра между сотрудниками;

отменить зарубежные командировки;

обеспечить возможность соблюдения правил гигиены и использование масок;

обеспечить влажную уборку помещений с использованием бытовых и/или дезинфицирующих средств, регулярно проветривать помещения.

