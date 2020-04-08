С начала вспышки в Беларуси уже 1066 случаев коронавируса. Сколько человек выздоровели

Как сообщает «Официальный Минздрав», в Беларуси с начала вспышки 1066 случаев коронавируса. После прохождения лечения выздоровели 77 человек. Смертельных исходов по-прежнему 13.

На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в лёгкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано, ранее сообщалось о 13 смертях.

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«В Беларуси на борьбе с COVID-19 задействованы 25 тысяч медиков. Именно благодаря их слаженной и чёткой работе удаётся контролировать распространение инфекции, — отмечает „Официальный Минздрав“. — В учреждениях здравоохранения на сегодняшний день для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено более 7 тысяч мест».

По состоянию на 8 апреля в Беларуси проведено около 46 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.