Подъезды многоэтажек Слуцка будут обрабатывать дезсредствами. Уже скоро

Планируется, что с понедельника, 13 апреля, работники Слуцкого ЖКХ займутся дезинфекцией подъездов многоквартирных домов.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.

В обязательном порядке будут обрабатывать перила, ручки дверей, почтовые ящики, все те места, к которым человек прикасается руками. Обработка предназначена для профилактики коронавирусной инфекции.

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Напомним, что с начала вспышки в Беларуси зафиксировано уже 1066 случаев коронавируса.