«Наша боязнь чужого осуждения больше боязни заболеть». Об отношении людей к ситуации с коронавирусом

С каждым днём всё тяжелее читать новости о коронавирусе. Но больше всего меня возмущает отношение людей к ситуации.

Они продолжают ездить в битком набитых автобусах без МАСОК! Мягко говоря, даже не видят табличек с большими буквами прямо на кассах о соблюдении ДИСТАНЦИИ 1−1,5 метра и продолжают дышать прямо в шею! И карантин нам вряд ли поможет, если мы элементарно игнорируем правила.

Мы регулярно спрашиваем у медработников статистику заболевших и ждём чудес от всех, кроме себя. Сами продолжаем ходить в поликлинику за помощью, когда болеем, БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ и не думаем о медработниках! Чихаем, кашляем на них! Они делают всё для нас, и они тоже люди, как и мы! Но у них нет выбора, и они не могут отказаться. Они ежедневно рискуют жизнью, спасая людей! Я не говорю о начальниках Минздрава, я говорю о рядовых врачах, медсёстрах, санитарках! Они ходят по 12 часов в костюмах, которые не дышат! И ежедневно контактируют с заражёнными! Не нужно спихивать на других!

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ЛЮДИ, НАША БОЯЗНЬ ЧУЖОГО ОСУЖДЕНИЯ БОЛЬШЕ БОЯЗНИ ЗАБОЛЕТЬ. МЫ БОИМСЯ ЧУЖОГО МНЕНИЯ И ТРЕБУЕМ КАРАНТИНА. МОЖЕТ, ПОРА НАЧАТЬ С СЕБЯ?!

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