Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 9 апреля. Обзор

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Кто платит, если застрял за границей или сидишь в самоизоляции

Власти приняли решение, как быть нанимателям в ситуациях, когда уехавший в зарубежную командировку работник не может вернуться из-за ситуации с коронавирусом и закрытых границ.

Как перейти на работу онлайн

В сложившейся ситуации с пандемией коронавируса предприниматели пытаются хоть как-то спасать свой бизнес. Например, вместо отдыха в кафе предложить блюда на заказ онлайн. Надо ли получать на это специальную лицензию?

Как слуцкий общепит переживает пандемию

Во время пандемии коронавируса бизнес в сфере общественного питания оказался под угрозой: посетителей стало значительно меньше, ведь людей просят избегать мест массового скопления и не посещать мероприятия.

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Изолировались и начали ремонт

О чём должен думать байкер

Картофель без колорадских жуков

Слуцкие истории времён войны

Многие случчане из-за ситуации с коронавирусом самоизолировались. А чтобы не сидеть сложа руки в четырёх стенах, некоторые затеяли ремонт. В редакцию поступили уже два обращения от случчан, уставших от строительного шума.Юрий Дикий — байкер слуцко-солигорского отделения мотоклубаIron Pride MC с 30-летним стажем. Он рассказал «Кур'еру», чтоважно знать и понимать, если вы решили связать свою жизнь с мотоциклом.Сезон отпусков «у моря» в этом году из-за пандемии коронавируса может и не наступить, и случчане уже активно планируют отдыхать на дачах. А заодно и вырастить что-нибудь полезное и вкусное на своих приусадебных участках.О буднях в оккупированном Слуцке остались воспоминания тогдашних его жителей. Небольшие, но яркие эпизоды из жизни города вносят важное дополнение в общую картину военного лихолетья.