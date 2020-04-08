Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 9 апреля. Обзор

Отдел новостей
-
0

Подпишитесь на газету «Кур'ер» и подпишите своих родных!

  • Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf)
  • Подпишитесь на газету «Кур'ер»: подписной индекс — 64 066. Стоимость подписки можно узнать здесь.
  • Оформить подписку вы можете и в редакции «Кур'ера» (ул. Ленина, 128−4).

Кто платит, если застрял за границей или сидишь в самоизоляции

Власти приняли решение, как быть нанимателям в ситуациях, когда уехавший в зарубежную командировку работник не может вернуться из-за ситуации с коронавирусом и закрытых границ.

Как перейти на работу онлайн

В сложившейся ситуации с пандемией коронавируса предприниматели пытаются хоть как-то спасать свой бизнес. Например, вместо отдыха в кафе предложить блюда на заказ онлайн. Надо ли получать на это специальную лицензию?

Как слуцкий общепит переживает пандемию

Во время пандемии коронавируса бизнес в сфере общественного питания оказался под угрозой: посетителей стало значительно меньше, ведь людей просят избегать мест массового скопления и не посещать мероприятия.

Реклама

Изолировались и начали ремонт

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 9 апреля. Обзор, Слуцк
Фото: pixabay.com
Многие случчане из-за ситуации с коронавирусом самоизолировались. А чтобы не сидеть сложа руки в четырёх стенах, некоторые затеяли ремонт. В редакцию поступили уже два обращения от случчан, уставших от строительного шума.

О чём должен думать байкер

Байкер с 30-летним стажем из Слуцка о...
Фото: Алесь Достанко
Юрий Дикий — байкер слуцко-солигорского отделения мотоклуба
Iron Pride MC с 30-летним стажем. Он рассказал «Кур'еру», что
важно знать и понимать, если вы решили связать свою жизнь с мотоциклом.

Картофель без колорадских жуков

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 9 апреля. Обзор, Слуцк
Фото: pixabay.com
Сезон отпусков «у моря» в этом году из-за пандемии коронавируса может и не наступить, и случчане уже активно планируют отдыхать на дачах. А заодно и вырастить что-нибудь полезное и вкусное на своих приусадебных участках.

Слуцкие истории времён войны

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 9 апреля. Обзор, Слуцк
Фото из архива «Кур'ера»
О буднях в оккупированном Слуцке остались воспоминания тогдашних его жителей. Небольшие, но яркие эпизоды из жизни города вносят важное дополнение в общую картину военного лихолетья.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 9 апреля. Обзор, Слуцк

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.