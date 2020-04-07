С начала пандемии в Италии скончались 87 врачей

Общее число случаев заболевания в Италии составляет 132 547. Излечились 22 837 человек. Умерли 16 523 человека, 118 из них — медработники (87 — врачи, 25 — медсёстры, 6 — аптекари).

За последние сутки в Италии коронавирус выявили у ещё 3599 человек. Умерли 636 человек, пишет TUT.BY.

Всего в мире, по данным исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), с начала пандемии подтверждено 1 347 892 случая инфицирования, умерли почти 75 тысяч человек, выздоровели почти 285 тысяч.

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