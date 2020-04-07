«Из таких мелочей вырастают большие проблемы». В Овсянке с простого народа готовы шкуру содрать

У нас в Овсянке (агрогородок в Горецком районе) очень выросли цены на лимоны. И это творится в разгар эпидемии.

Таким образом Горецкое РАЙПО думает решить свои проблемы. Частный магазин (ИП П*** А. В.) тоже на этот счёт не отстаёт.

Мелочь, конечно, но из таких мелочей вырастают большие проблемы.

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Куда смотрит облпотребсоюз?

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