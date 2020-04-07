«Вышел сердитый дядька и вывел меня за дверь». Как жительница Слуцка ходила сдавать счётчики на поверку

На прошлой неделе слесари сняли у меня в квартире счётчики воды, чтобы я сдала их на поверку. Как мне и сказали, утром в понедельник я пошла на улицу Строителей, 1.

Пришла, зашла в здание. В тамбуре — дверь с расписанием, где написано, что выходной — суббота и воскресенье. Но дверь закрыта. Я постучала. Вышел сердитый дядька и вывел меня за дверь. На улице ткнул пальцем в объявление на другой двери и сказал: «Читайте!». Там написано, что выходной — воскресенье и понедельник. Я не поняла и попыталась у него уточнить, почему на одной двери одно расписание, а на другой — другое. Но он развернулся и ушёл, так ничего и не объяснив.

Вот иду и думаю, как так? Неужели трудно написать в одном месте, чтобы всем понятно было?

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