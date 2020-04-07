Александра Белого назначили директором предприятия 4 апреля. Его кандидатуру утвердил наблюдательный совет. Контракт заключили на один год. Коллективу Слуцкого сахарорафинадного комбината его представили 6 апреля. Что известно о руководителе и какие серьёзные проблемы ему предстоит решить, рассказывает TUT.BY.

О Николае Пруднике

Последние 16 лет Слуцким сахарорафинадным комбинатом руководил Николай Прудник, который проработал на предприятии около 40 лет. Под его руководством прошла модернизация комбината. Причём для этого были использованы собственные средства предприятия. По технико-экономическим показателям слуцкий комбинат входит в число лучших предприятий среди 83 заводов стран Таможенного союза.

«Вы знаете, что всё это время завод работал с прибылью. Работники получали достойную зарплату, а вы как акционеры — хорошие дивиденды, — сказал „Кур'еру“ Руслан Лемеш, главный инженер предприятия, на годовом собрании акционеров 26 марта. — Николай Павлович шёл в ногу со временем. Под его руководством внедрялись самые передовые технологии. Он собрал крепкую и квалифицированную команду специалистов. Это руководитель с большой буквы — грамотный, профессиональный, прогрессивный. Говорят: незаменимых людей нет. Но прошло совсем немного времени, и весь коллектив прочувствовал, как не хватает Николая Павловича».

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О новом директоре

На днях власти назначили руководителем Слуцкого сахарорафинадного комбината, в котором контрольный пакет акций принадлежит государству, 37-летнего Александра Белого.

Как пишет TUT. BY, он работал в «Белресурсах», «Белстройматериалах», Минторге, Мингорисполкоме, «Амкодоре». Его карьера пошла на взлёт после трудоустройства в Администрацию президента. В 2014 году Белый стал заместителем заведующего отделом организационного обеспечения главного организационного управления, а в 2015-м — помощником главы Администрации президента Александра Косинца. В 2017 году Александр Белый стал заместителем гендиректора по маркетингу Минского молочного завода № 1, а в 2018 году ему доверили столичный «Дрожжевой комбинат».

Напомним, в ноябре 2019 года в Администрации президента обсуждали возможность закрытия дрожжевого комбината в Минске и его филиала в Ошмянах. Это было одним из условий инвестиций немецкой компании Uniferm в новый дрожжевой завод в Слуцке.

В итоге к единому мнению прийти не удалось: одни предлагали объединить предприятия, другие — перепрофилировать минский комбинат, третьи считали возможным закрыть его, рассматривались и другие варианты. Тогда президент поручил просчитать, исходя из государственных интересов, разные варианты развития событий.

О проблемах, которые предстоит решить

Согласно отчётности Слуцкого сахарорафинадного комбината, о которой писал «Кур'ер», в 2019 году выручка компании составила 216 млн рублей, что на 51,8 млн рублей меньше, чем в 2018 году. При этом чистая прибыль снизилась с 13,1 млн до 10 млн рублей.

«2019-й выдался нервным, сложным, напряжённым в первую очередь из-за вопросов, связанных с экспансией российского сахара на белорусском рынке. Обвал цен на сахар на внешних рынках произошёл в связи с его перепроизводством в России. Вследствие этого с сентября мы реализовывали сахар на экспорт с убытком. А чистая прибыль была заработана в первом полугодии, когда мы продавали сахар 2018 года, — пояснил акционерам Осип Дапиро, глава набсовета Слуцкого сахарорафинадного комбината. — За сезон переработки свёклы 2019 года эта прибыль уменьшилась по сравнению с первым полугодием на треть. Причём сохранить с прибылью работу мы смогли только по трём основным причинам, не считая принятых мер по экономии средств и некоторого сокращения численности работников. То есть правительством были услышаны наши обращения по снижении цены на природный газ на 16%, была зафиксирована минимальная цена 1,5 рубля за 1 кг сахара на внутреннем рынке. В какой-то степени нам это помогло держаться».

По словам Осипа Дапиро, комбинат также значительно уменьшил выделение средств на капитальное строительство.

Согласно отчётности, за год комбинат нарастил краткосрочные кредиты и займы с 72 млн до 118,7 млн рублей.

«Здесь видна явная тенденция, что мы берём всё больше и больше кредитов. Вторая тенденция — то, что у нас нет долгосрочных кредитов. Они уменьшаются. Это тоже нехорошо. Не успел деньги взять, их уже надо отдавать», — считает Руслан Лемеш.

Что касается будущего, то перед слуцким заводом стоит ряд новых вызовов.

«Более 70% выработанного сахара из урожая свёклы 2019 года необходимо реализовать и в 2020 году. И уже два месяца этого года мы работаем с убытками, то есть цена сахара в России держится на очень низком уровне и вряд ли она будет увеличиваться, — отметил глава набсовета. — С началом переработки сахарного сиропа рентабельность от реализации сахара ещё больше снизится, так как льготы на переработку свёклы на период переработки сиропа не распространяются. Цены на все закупаемые вспомогательные материалы, средства защиты растений, топливо растут. Необходимо в этом году быть готовыми к аналогичному перепроизводству сахара в России, как в прошлом году».

По словам Осипа Дапиро, сейчас (с учётом ожидаемого сахара от переработки накопленного сиропа) остатки сахара составляют около 160 тысяч тонн.

«Продавать более 30 тысяч тонн в месяц с большими убытками нереально. Куда девать сахар нового сезона? Какими средствами, не продав сахар, рассчитаться с банками по кредитам за свёклу прошлого года? Как получить кредиты под свёклу нового урожая, не имея возможности предоставить заводу обеспечения? Проблем — замкнутый круг», — констатировал он.

Это главная, но не единственная проблема, которая существенно влияет на состояние комбината.

«В 2019 году пришлось решать ряд вопросов, связанных с переданным в управление комбинату сельхозпредприятием „Преснаки“ Копыльского района. На улучшение показателей работы этой сельхозорганизации, погашение накопленных ранее долгов, наведение порядка по всем направлениям деятельности с момента передачи в наше управление комбинат направил уже свыше 25 млн рублей, — отметил Осип Дапиро. — Я не говорю о повседневном контроле и помощи в организации работы, ремонте техники, капитальном строительстве, ремонте ферм. Сейчас заканчивается строительство нового комплекса для крупного рогатого скота в агрогородке Камень. Осталось не более 10% работ. Но опять же, нужны деньги на их завершение — не менее 1,6 млн рублей. И бросить стройку, не достроив её чуть-чуть, наверное, тоже не поднимутся руки».

Руслан Лемеш также рассказал о планах по обновлению оборудования и про инновационный проект сушки жома. Это снизит себестоимость сахара.

«Лично я считаю, что главная цель на данный момент — это сохранить коллектив и команду для дальнейшей плодотворной работы и покорения новых вершин», — заявил главный инженер, исполнявший на тот момент обязанности директора комбината.

Впрягаться в данные вопросы сейчас предстоит Александру Белому.

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