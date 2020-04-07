«В какую партию вступить, чтобы бороться с этим дурдомом?» Что изменилось в деревне под Слуцком во время пандемии

Везде только и говорят, и пишут — коронавирус, коронавирус. А у нас — каждый сам по себе. Вчера ругала мужика. Он безработный, алкаш. Как ходил везде, так и ходит. И таких море, ни о каких средствах защиты они не думают.

В сельсовете девчата надели маски и перчатки. Заведующая почтой сама сшила маски для почтальонов, надела перчатки. А остальные — как вели себя, так и ведут. Дети у бабушек на продолжении каникул, из города приехали, а что с собой привезли — Бог знает.

Ещё выдумали, что из Городища забрали 11 человек, якобы у кого-то там муж дальнобойщик. Теперь рассказывают друг другу.

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Я вот посмотрела онлайн-встречу с Короткевич. И думаю, в какую партию вступить, чтобы бороться с этим дурдомом?

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