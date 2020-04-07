«Сейчас ныть, что-то просить абсолютно нет повода». Игрок СФК «Слуцк» о команде за пределами поля и Австралии

За пределами поля у «Слуцка» дела идут не очень. Зато в чемпионате команда на 2-м месте, а полузащитник Егор Семенов был признан лучшим игроком 3-го тура чемпионата Беларуси в совместном проекте «Прессбола» и Parimatch. Читайте, как он помогает команде сенсационно держаться в тройке призеров.

Егор Семенов — игрок удивительной судьбы. Очень долго мечтой для него было хотя бы дебютировать в высшей лиге — не то что идти в числе призеров. До цели полузащитник добрался только в 28 лет! Всю карьеру он мотался по «минору», пока его не приметили «Крумкачы», сами являвшиеся частью «минора» вплоть до 2016-го. Улов Семенова в том сезоне: гол, две результативные передачи, три желтые и море незабываемых впечатлений.

«Крумкачы» тогда еще были в форме — эпатировали и веселились, как могли. А легкий на подъем Семенов был в первых рядах. Например, повторил трюк Луиса Суареса, поймав мяч, падавший с 25 метров, и свои две минуты славы.

Реклама

Через год ФК «Крумкачы» не стало, а вот Семенов в высшей лиге закрепился. Сначала перешел в «Луч», затем — в «Слуцк». Причем в обеих командах пригодился на ведущих ролях. И вот в 32 даже сыграл лучше всех в туре ЧБ.

— Пожалуй, из всех матчей трех стартовых туров ваш поединок с «Ислочью» выдался наиболее эмоциональным. С чего бы?

— Даже не знаю. Может, потому что у нас появилась международная поддержка — видимо, это придало мотивации. Пусть качество игры не всегда радует и российские эксперты нас критикуют, но по эмоциям — ну, ребята, два матча из трех просто супер. Мне понравилось. И зрителям, думаю, тоже. Победе над «Ислочью» рады. Это хорошая команда, но мы именно на эмоциях «затащили». Наконец-то одержали волевую победу, а то в прошлом году их, кажется, у нас вообще не было. А сейчас на стартовом отрезке многое удается — это показатель наличия коллектива. Главное, что людям интересно: и пять пенальти, и камбэки в разные стороны. А по качеству игры пусть тренеры высказываются.

— В седьмом подряд вашем матче с «Ислочью» побеждают гости. Совпадение?

Мне кажется, не стоит суммировать эти встречи. Каждая была по-своему интересна. В прошлом сезоне, когда играли дома, навалились травмы, команда была «разобрана» — уступили. Во втором круге повели 1:0 — и дотерпели. Ничего общего. Мы даже не обращаем на это внимания, просто настраиваемся на конкретный поединок, не важно с кем. На старте чемпионата для каждого очки на вес золота.

— Что происходит в голове, когда понимаешь, что на вас смотрят не только в Беларуси, но и по всему миру?

— Это прикольно. Думаю, все белорусские клубы хотели бы получить такую поддержку, какая есть у «Слуцка», интерес в других странах. Так получилось, что из-за пандемии все наблюдают за нашей лигой. А нам еще и с названием подфартило. Люди сидят дома, делать им нечего — их можно понять. Решили исходя из названия выбрать себе клуб. Слежу за этой австралийской группой в фейсбуке. Вижу, что начиналось все с шуток, а сейчас там реально «топят» за нас. Дай бог, пройдет болезнь — и, может, кто-то из Австралии выберется на наш матч. Даже если один-два человека — уже какое-то достижение. По крайней мере на этом можно будет хайпануть.

— Панкратова, кажется, в Австралию готовы уже позвать.

— Да. Получается, что Де Хеа и Буффон отдыхают, а Боря — лучший вратарь в мире. Он заслужил. Если бы не он, был бы другой исход. Причем не сказать, что мяч просто в него прилетал: «Ислочь» что ни била — почти все в створ. Конкретно выручил.

— Еще раз повторю вопрос: осознание того, что тебя видят на другом континенте, реально мотивирует?

— Не скажу, что из-за этого мы прямо в десять раз лучше стали играть. Но какая-то подоплека есть. В команде это обсуждается. Поэтому хочешь не хочешь, а мысли проскакивают. В самой игре — нет, а перед и после — да. Плюс финансовая обстановка у нас напряженная. Думаешь: чем черт не шутит, а вдруг такое внимание поможет привлечь каких-то спонсоров, рекламодателей. Будем надеяться, что так и есть, и это принесет плоды.

— Все игроки в фейсбуке сидят?

— Нет, но есть активные пользователи. Вот так Сердюка разрекламировали по полной, он с австралийцами в основном общается. Руководит, так скажем, «веткой». Ему там вопросы разные задают. А остальные активно листают, обмениваются шутками.

— Давай к игре с «Ислочью». Что пошло не так в начале второго тайма, когда вдруг пропустили два гола?

— Не знаю. Но, выходя из раздевалки, даже не думали играть на удержание. Надеяться, что отстоим минимальную победу, было глупо. Исходя из стремления «Ислочи» атаковать и количества моментов, было очевидно, что рано или поздно хозяева забьют. Получили первый — это немного «прибило». А потом вскоре и второй. Радует, что не развалились. Тут же сравняли счет. Гол придал эмоций, а соперник почему-то на время отошел к своим воротам. Дали нам чуть-чуть повладеть мячом — мы сразу забили. Может, «подгорело» у них из-за этого. А дальше пенальти. Споры там, слышал, были. Но, по-моему, чисто все. Показалось, что были основания поставить «точку». А потом уже удерживали счет, хотя «Ислочь» заставила поработать.

— Во втором тайме у тебя случилась пикировка с арбитром.

— Да, я извинялся после матча, признал, что был не прав. Там, по сути, мелочь. Был наш аут. А к тому моменту соперник придавил, долго бегали без мяча. А тут могли им завладеть, но пришлось бежать назад, обороняться. На эмоциях наговорил много чего.

— Да, все слышали. Трибуны же почти пустые.

— Ну да. Не нужно было, конечно, этого делать. Арбитр сказал, что пожалел меня и не показал желтую карточку. Я извинился в подтрибунке, все нормально.

— Показалось, что в целом судейство было более мягким и рассудительным, чем обычно на старте этого сезона.

— Так и есть. Еще готовясь к сезону, смотрели матчи Кубка и изумлялись. За каждый проступок — карточка! Ничего удивительного, что игры заканчивались в формате «девять на девять». Хотя у нас к арбитрам претензий нет… Представляю, как сейчас в комментариях начнут писать: естественно, нет претензий — уже пять пенальти пробили. Но ведь вряд ли кто-то может сказать, что хотя бы один из них незаслуженный. Моменты игры со «Славией» я раз пятьдесят пересматривал — смешно, но арбитр везде прав.

— Проблемы «Слуцка» сегодня как-то отражаются на команде?

— Может, и влияют на игроков каким-то образом, но на данный момент трудностей нет. Основательно нас эта ситуация еще не коснулась. Конечно, мы следим за ней, читаем новости. Но все обязательства клубом пока выполняются. Когда что-то изменится, будет о чем поговорить. А сейчас надо просто работать. В команде паники по поводу того, что с деньгами плохо, нет. Может, нужно будет потерпеть, подождать. Но руководство дает надежду, что выберемся из этой ситуации. Директор заверил, что все будет хорошо. И уж точно ни у кого нет повода, что называется, бежать с корабля.

— Не кажется, что «Слуцк» — как коронавирус: проблем нет, паники нет, а директор заверяет, что все хорошо?

— Ха! Что-то вроде того. Понятно, что ситуация сложная. Но сейчас ныть, что-то просить абсолютно нет повода. Что заработали — получили. Если начнутся проблемы, тогда и наступит время бить тревогу, о чем-то высказываться.

— Как, кстати, в команде относятся к эпидемиологической обстановке?

— Разумеется, видим, что происходит в мире. Мне тяжело о чем-то судить. Должна быть четкая позиция: играть или нет. У нас решено играть. У меня нет оснований не доверять данным Минздрава. Естественно, многие считают, что это опасно, что нужно максимально оградить себя от контактов. А как быть, например, с походами в магазин? От этого вируса никто не застрахован. Так или иначе, решать, продолжать ли сезон, не нам. Может быть, это «рабское» мнение, но, с другой стороны, мне тяжело даже предположить, что я делал бы на карантине.

— Кстати, такое ощущение, что в Слуцке на улицах людей больше, чем в Минске.

— Не знаю, откуда это. Мы-то отдельно живем, в городе редко бываем. Трудно судить. Наверное, это неправильно. Я не вирусолог, но когда подумаешь, что вирус может существовать до двух недель, а на пластиковых и металлических поверхностях неделю, страшно становится — хоть не живи совсем.

— Как там Юрий Козлов, у которого подозревали коронавирус?

— Да там коронавирусом и не пахло. Просто грипп, он поболел несколько дней, а потом тренировался по полной программе.

— А как воспринимают ситуацию легионеры?

— Нормально. Мы почти все время проводим на базе, вместе только едим и тренируемся. У нас, собственно, все общение сводится к тридцати людям. Мы еще изолированнее многих: соблюдаем все возможные меры предосторожности, в город никто не выезжает. Тот, кто пусть даже в маске ходит по городу, ездит в метро, представляет собой гораздо большую угрозу. А в целом африканцы постепенно осваиваются. Мы же со своей стороны стараемся как можно лучше их принять. В общем, обычная рабочая обстановка. Кстати, передай людям: пусть остаются дома. И еще австралийцам: «Slutsk never go down!»