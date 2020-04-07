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Посмотрите, в каких масках ходят девушки в Слуцке. Фото

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Из-за коронавируса медицинские маски стали не только способом защиты, но и модным аксессуаром. Более того, в мире, в том числе и в Слуцке, стали выпускать красивые дизайнерские маски. Посмотрите, какие маски носят и шьют девушки Слуцка.

Посмотрите, как выглядят девушки Слуцка в масках. Фото

Посмотрите, как выглядят девушки Слуцка в масках. Фото

Посмотрите, как выглядят девушки Слуцка в масках. Фото

Посмотрите, в каких масках ходят девушки в Слуцке. Фото

Посмотрите, в каких масках ходят девушки в Слуцке. Фото

Посмотрите, в каких масках ходят девушки в Слуцке. Фото

Посмотрите, в каких масках ходят девушки в Слуцке. Фото

Посмотрите, как выглядят девушки Слуцка в масках. Фото

Посмотрите, как выглядят девушки Слуцка в масках. Фото

Посмотрите, как выглядят девушки Слуцка в масках. Фото

Посмотрите, как выглядят девушки Слуцка в масках. Фото

Посмотрите, как выглядят девушки Слуцка в масках. Фото

Посмотрите, в каких масках ходят девушки в Слуцке. Фото

Посмотрите, как выглядят девушки Слуцка в масках. Фото

А вот такие позитивные и яркие маски шьёт случчанка Анастасия Гриненко.

А в какой маске ходите вы? Выкладывайте ваши снимки в масках в Instagram, отмечайте @lampa_slutsk и @kurjer. И мы покажем их другим.

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Из старых трусов пошить можно, из бюстгалтера сразу две креативные маски получаются. А не умеешь шить прокладку налепить можно.

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7 апреля 2020 19:07

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