Посмотрите, в каких масках ходят девушки в Слуцке. Фото

Из-за коронавируса медицинские маски стали не только способом защиты, но и модным аксессуаром. Более того, в мире, в том числе и в Слуцке, стали выпускать красивые дизайнерские маски. Посмотрите, какие маски носят и шьют девушки Слуцка.

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А в какой маске ходите вы? Выкладывайте ваши снимки в масках в Instagram, отмечайте @lampa_slutsk и @kurjer. И мы покажем их другим.

А вот такие позитивные и яркие маски шьёт случчанка Анастасия Гриненко.