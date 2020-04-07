Жители Слуцка уезжают на прогулку за город и в близлежащие леса. Обзор Instagram

Обычно с приходом хорошей весенней погоды случчане выезжают на природу. Но в этом году — гораздо чаще. Возможно, это связано с социальной самоизоляцией, стремлением держаться на расстоянии от других людей.
«Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
В ТЕМУ. Места в Слуцком районе, которые точно свободны от коронавируса. Фото
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👌Все будет хорошо👌. Я всегда стараюсь думать позитивно😇🤪. Конечно, ситуация в мире многих заставляет впадать в депрессию, панику, страх😣Но ведь это не выход🤦🏻♀️. Посмотрела на происходящее под другим углом, нашла положительные моменты, что и вам советую сделать🙏🏼😌. . Лично мне самоизоляция дала возможность остановиться, время подумать💬, жить настоящим, а не будущим и прошлым🙅🏻♀️ Перестать строить планы✍️, расслабиться💆🏻♀️. Научиться ценить те моменты, которые раньше не замечала👫🐈🌈🦋🏡🛀🏻☕️из-за постоянной спешки и погоней за лучшей жизнью🏃🏽♀️. У меня появилась возможность воплотить в реальность свои маленькие желания🤞🏼, на которые просто не хватало времени⌛️. В моём самоизоляционном арсенале онлайн уроки🤓касаемо моего бровного дела и не только👍. Буду заниматься рисунком🧑🏻🎨больше читать📚набираться сил и вдохновения🧘🏻. Девчонки, не вешаем нос и думаем о хорошем!!!😉 Давайте проведём эти дни с max пользой💪 Только мы сами формируем своё настоящее и будущее☝🏻. Всем любви и здоровья ❤️. Расскажите, кто также не вешает нос и проводит самоизоляцию продуктивно? ☺️И как?. Мне очень интересно, жду обратной связи💋 С любовью ✨ #SevilNazarova. . #бровислуцк#слуцкброви#слуцкгород#пинцет#окрашиваниебровейслуц#пинцет#долговременнаяукладкаслуцк#коррекциявоскомслуцк
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