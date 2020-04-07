Жители Слуцка уезжают на прогулку за город и в близлежащие леса. Обзор Instagram

Обычно с приходом хорошей весенней погоды случчане выезжают на природу. Но в этом году — гораздо чаще. Возможно, это связано с социальной самоизоляцией, стремлением держаться на расстоянии от других людей.



«Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

В ТЕМУ. Места в Слуцком районе, которые точно свободны от коронавируса. Фото

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра (@aleksandra.boloshko) 3 Апр 2020 в 4:41 PDT