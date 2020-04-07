Как коронавирус захватывает клетки организма. Уроженец Слуцка из Канады перевёл для «Кур'ера» полезную статью New York Times

Давид Кантровитц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете.

Авторы статьи New York Times — Джонатан Корум и Карл Циммер.

Коронавирус SARS-CoV-2

Вирус, вызывающий инфекционное заболевание Covid-19, в настоящее время распространяется по всему миру. Известно, что существует по меньшей мере шесть других типов коронавирусов, приводящих к заражению людей. Причём некоторые вирусы приводят лишь к обычной простуде, а два — вызывают вспышки инфекций, таких как тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС, англ. SARS) и ближневосточный респираторный синдром (англ. MERS).

Реклама

Покрыты шипами

Коронавирус назван в честь короноподобных шипов, выступающих на его поверхности. При этом сам вирус заключён в пузырёк маслянистых липидных (жировых — от автора перевода) молекул, который распадается при контакте с мылом.

Проникновение в уязвимую клетку

Вирус проникает в организм через нос, рот или глаза, а затем прикрепляется к клеткам дыхательных путей, которые продуцируют белок под названием ACE2. Считается, что вирус возник у летучих мышей, где он мог присоединиться к аналогичному белку.

Передача вирусной РНК

*РНК — подобие генома ДНК человека — от автора перевода.

Вирус заражает клетку, сливаясь своей жировой мембраной (стенка — от автора перевода) с мембраной клетки. Оказавшись внутри, коронавирус выпускает фрагмент генетического материала под названием РНК.

Взятие клетки в заложники

Геном вируса имеет длину менее 30 000 генетических «букв» (у человека их более 3 миллиардов). При заражении клетка вашего организма считывает РНК код и начинает производить белки, которые помогут сдерживать вашу иммунную систему от реагирования на присутствие чужеродного элемента, а также будут способствовать производству новых копий вируса.

Следует помнить, что антибиотики убивают бактерии, но против вирусов они бессильны. Несмотря на это, специалисты тестируют антивирусные препараты, которые бы были способны разрушать вирусные белки и остановить инфекцию.

Создание белков вируса

По мере прогрессирования инфекционного заболевания механизм клетки начинает производить новые спайки (выступающие в виде короны белки — от автора перевода) и другие белки, которые приведут впоследствии к созданию ещё большего количества копий коронавируса.

Создание новых копий

Созданные таким образом копии вируса переносятся на внешние края клетки.

Распространение инфекции

Каждая заражённая клетка может выпустить миллионы копий вируса, прежде чем клетка окончательно разрушится и умрёт. Таким образом, вирусы имеют способность инфицировать близлежащие клетки, а также попасть в мокроту или слюну, например, и покинуть ваши лёгкие при кашле или чихании.

Иммунная реакция

Большинство инфекций Covid-19 вызывают повышение температуры и, как следствие, лихорадку, поскольку иммунная система борется, чтобы очиститься от вируса. В тяжёлых случаях реакция вашей иммунной системы может быть чрезмерной и привести к тому, что она начнёт атаковать клетки лёгких. Как результат, лёгкие закупориваются жидкостью и отмирающими клетками, что неминуемо затрудняет дыхание. Небольшой процент инфекций может привести к острому респираторному дистресс-синдрому и, возможно, смерти.

Покидание тела

Кашель и чихание могут привести к попаданию капель с вирусом на находящихся поблизости людей или поверхности, где вирус может оставаться опасным от нескольких часов до нескольких дней. Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (англ. C.D.C.) рекомендует людям с диагнозом Covid-19 носить маски для уменьшения риска распространения вируса. Медицинские работники и другие лица, которые ухаживают за инфицированными людьми, тоже должны носить защитные маски.

Возможная вакцина

В будущем потенциальная вакцина сможет помочь организму вырабатывать антитела, которые нацелены на вирус SARS-CoV-2 и предотвратят заражение им клеток человека. Существующие вакцины против гриппа работают аналогичным образом, но антитела, полученные из вакцины против гриппа, не защищают от коронавируса.

Каким образом работает мыло

Мыло уничтожает вирус, когда хвостики молекул мыла вклиниваются в жировую мембрану вируса и разрывают её на части.

Лучший способ избежать заражения коронавирусом — мыть руки с мылом, избегать прикосновения к лицу, держаться на расстоянии от больных и регулярно чистить часто используемые поверхности.