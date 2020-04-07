Объявления о закупках «полуфабрикатов для гробов» и «герметичных пластиковых пакетов для упаковки трупов» для Витебска появились 4 апреля. У жителей города, в котором сложная обстановка с коронавирусом, эти закупки вызывают тревогу.

Пакеты для упаковки трупов

По документам тендера, герметичные пластиковые пакеты для упаковки трупов закупает Витебская областная клиническая больница. 50 штук стоят 700 рублей. Заказчик просит поставить их в больницу с 6 до 10 апреля.

В областной больнице TUT. BY пояснили, что это рядовая закупка, никоим образом не связанная с пандемией:

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«Мы проводим закупки исходя из выделенного финансирования. Обычно это происходит в начале года. Но так получилось, что по этой статье расходов казначейство выделило нам деньги сейчас. И по времени это случайно совпало с коронавирусом».

Начальник отдела материально-технического снабжения говорит, что теперь ей приходится отвечать на множество звонков и развеивать слухи:

«Мы очень сожалеем, что журналисты и соцсети, которые разместили эту новость, подняли панику на всю республику. Люди звонят, обрывают телефон, пишут СМС. Они думают, что у нас в больнице много смертей. Некоторые в своих догадках доходят до полного абсурда: мол, людей в Витебске хоронят… на полигоне для мусора. Объясните им, пожалуйста, что это всё — неправда».

Количество заказов на гробы уменьшилось

Заказ на полуфабрикаты гробов (то есть части, заготовки, из которых потом собирают ящики для захоронения умерших) разместило минское государственное предприятие «Белсудэкспертобеспечение». По документам тендера, срок поставки — с 17 апреля по 31 декабря этого года. Заготовок для гробов разных размеров нужно 1540 штук — на 40,8 тысячи рублей.

Представитель заказчика отказалась прокомментировать, чем вызвана эта закупка для Витебска. Руководство предприятия «Белсудэкспертобеспечение» также не захотело общаться с TUT.BY.

Сотрудники нескольких витебских ритуальных контор сообщили, что если сравнивать с мартом прошлого года, то сейчас количество заказов на гробы и другие принадлежности для погребения даже уменьшилось.