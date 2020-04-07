В Беларуси уже 860 случаев заражения. Это плюс 160 за последние сутки

«У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет. Да, прирост у нас наблюдается. Слава Богу, что не лавинообразный. И это надо удержать», — заявил во вторник, 7 апреля, Александр Лукашенко, передаёт «Официальный Минздрав».

То есть за сутки заразившихся стало на 160 больше, их общее количество (по состоянию на 7 апреля) — 860.

Другой статистики Минздрав не приводит.

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В ТЕМУ. Президент Беларуси заслушал сегодня доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса. Участники совещания — члены правительства, руководители двух палат парламента, губернаторы, министр здравоохранения, начальники управлений здравоохранения облисполкомов и Минского горисполкома, руководители учреждений здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Как отметил глава государства, «в Беларуси не ослабевает борьба с вирусными заболеваниями. Но решения принимаются исходя из ситуации и ресурсов. Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать, и это не потому, что так мне захотелось. Скажу честно, министр здравоохранения иногда мне говорил: давайте фронтом. Но фронта не получится, потому что мы в другой ситуации и ресурсы у нас другие».

Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо обратить внимание на здоровье врачей: «Важнейшая задача — защити врачей! Врач должен быть защищён, чтобы мы потом не лечили их. Врач должен больных лечить! Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя. Каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны победить красиво. Мы должны спасти людей достойно! Врачи, которые непосредственно работают с пациентами, поступившими с коронавирусной инфекцией, в достаточной степени защищены. Твоя важнейшая задача, Владимир Степанович (министр здравоохранения), — защити врачей».

Президент обратил внимание, что «это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике, где бы то ни было. Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя».

Глава государства также подчеркнул, что ситуация с ценообразованием, как и с наличием масок, на жёстком контроле: «Магазины, некоторые аптеки в два-три раза подняли цены. Как в России? В 8 раз некоторые маски подорожали и другие защитные средства. У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берёт на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки: никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, чтоб цены поднялись на имбирь и на лимоны. Разбирайтесь!»

На совещании Александр Лукашенко потребовал от правительства в ближайшие дни решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты: «Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, — правительства не будет. Будут работать другие. /…/ Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить? Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо. Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны её к понедельнику снять».