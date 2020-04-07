Цены на антисептики и маски зашкаливают. Власти взялись это регулировать

В регионах, в том числе и в Слуцке, наблюдается дефицит антисептиков и масок. Плюс к этому есть нехватка и отечественного парацетамола, и одноразовых перчаток. При этом цены на эти товары заметно выросли за последний месяц.

В связи с этим власти вводят регулирование надбавок импортёров и торговых сетей, а также предельную рентабельность производителей на маски и дезинфицирующие средства, в том числе гели и спреи. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 27. Эти товары также включили в список социально значимых, на которые регулируются цены.

Какое решение приняли власти по антисептикам и маскам

МАРТ на 90 дней установил предельную максимальную надбавку импортёров на маски и дезинфицирующие антибактериальные, обеззараживающие) средства, в том числе гели и спреи, в размере 10%. Предельная максимальная торговая надбавка (с учётом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя или импортёра на этот товар не может превышать 15%.

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Власти установили также предельную рентабельность (используется для определения прибыли, которую включают в отпускные цены производителей) на маски и дезинфицирующие средства в 10%.

При этом формирование цен на маски и дезинфицирующие средства должно производиться с учётом конъюнктуры рынка, но не выше ограничений, говорится в постановлении МАРТ.