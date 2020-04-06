Топ-10 фото в Instagram случчан за прошлую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 30 марта по 5 апреля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
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Когда силы покидают?🤔 ⠀ ⠀ Иногда бывает, что сил нет ни на что. Да, время сейчас не из легких. И одно за одним как снежный ком. Поправишь в одном месте, наваливается в другом. Конечно, устаёшь и морально, и физически. ⠀ Сложности бывают у всех: маленькие и большие. Люди встречаются разные: хорошие и плохие. Но жизнь продолжается. И хорошего вокруг больше чем плохого, как ни крути. И нужно продолжать жить как хочется, как нравится. Сегодня, а не завтра. Баловать себя. Не стесняться и просить о помощи. Делать то, что нравится делать. Мы- же Мамы как пуговки, на нас все держится😂. Если мы впадем в отчаяние, что с остальным семейством будет. Поэтому себя беречь! Радовать! Заботиться о себе! А потом хоть потоп. ⠀ И тогда даже в самые непростые моменты ваш стакан будет наполовину полон.
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Сегодня у моей куколки день рождения!! Очень жаль,что неудалось все сделать,как планировали из-за ситуации в мире,но все же порадовали ее сюрпризами!!! Девочка, наша любимая, расти здоровенькой и счастливой!!! Мы тебя очень любим!!! Я счастлива быть мамой такой заводной девчушки!!! 💞💞💞 спасибо нашим девочкам,что пришли к нам и отметили праздник с нами❣ @nika_galanina @dnv24031991 @emiliyaostrovskaya @anastasiiakosoreva
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