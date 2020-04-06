Топ-10 фото в Instagram случчан за прошлую неделю

Отдел новостей
-
0

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 30 марта по 5 апреля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

View this post on Instagram

Будь аккуратнее.

A post shared by Daniel Slavinsky 𓆏 (@imslavinsky) on

Реклама

View this post on Instagram

👼🏻

A post shared by @ ukkoii on

View this post on Instagram

🤜🏻🤛🏻

A post shared by Александр Захарьев (@alexzakharyev) on

View this post on Instagram

#Belarus #Slutsk #nature

A post shared by Dzmitry hobby (@dzmitryphoto) on

View this post on Instagram

Когда силы покидают?🤔 ⠀ ⠀ Иногда бывает, что сил нет ни на что. Да, время сейчас не из легких. И одно за одним как снежный ком. Поправишь в одном месте, наваливается в другом. Конечно, устаёшь и морально, и физически. ⠀ Сложности бывают у всех: маленькие и большие. Люди встречаются разные: хорошие и плохие. Но жизнь продолжается. И хорошего вокруг больше чем плохого, как ни крути. И нужно продолжать жить как хочется, как нравится. Сегодня, а не завтра. Баловать себя. Не стесняться и просить о помощи. Делать то, что нравится делать. Мы- же Мамы как пуговки, на нас все держится😂. Если мы впадем в отчаяние, что с остальным семейством будет. Поэтому себя беречь! Радовать! Заботиться о себе! А потом хоть потоп. ⠀ И тогда даже в самые непростые моменты ваш стакан будет наполовину полон.

A post shared by ХУДЕЮ КЕТО ПГ РАСХЛАМЛЕНИЕ (@alenka_ta_pchelka) on

View this post on Instagram

Сегодня у моей куколки день рождения!! Очень жаль,что неудалось все сделать,как планировали из-за ситуации в мире,но все же порадовали ее сюрпризами!!! Девочка, наша любимая, расти здоровенькой и счастливой!!! Мы тебя очень любим!!! Я счастлива быть мамой такой заводной девчушки!!! 💞💞💞 спасибо нашим девочкам,что пришли к нам и отметили праздник с нами❣ @nika_galanina @dnv24031991 @emiliyaostrovskaya @anastasiiakosoreva

A post shared by Наташка💎💎💎 (@natashikblondik) on

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.