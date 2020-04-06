Какие тайны хранила дамская сумочка и рукописная тетрадь из Слуцкого музея

В год 75-летия Победы Слуцкий краеведческий музей начал акцию «Помнить и хранить»: с 1 апреля в паблике музея стали публиковать фотографии экспонатов военных лет и истории людей, связанных с ними. Первый экспонат — дамская сумочка Галины Арсеньевны Сытько, связной партизанского отряда им. Кирова, бригады им. Фрунзе. Как этот женский аксессуар помогал женщине во время войны и о каких фактах подпольщица рассказала в своих записках после войны? Небольшая дамская сумочка-ридикюль помогала женщине доставлять в Слуцк листовки, там помещалась как раз пачка прокламаций. В них подпольщики обращались к своим землякам со словами поддержки, рассказывали об успехах Красной Армии и объясняли, что требуется делать жителям. Галина участвовала в партизанских акциях, собирала информацию в городе и занималась агитацией. В музее хранится тетрадка, в которую женщина в 1969 году записала свои военные воспоминания. Записи начинаются так: «Многое забыто, многое просто не хочется ворошить в своей памяти».

Хронология слуцкой трагедии

Вот как она описывает то, что происходило в Слуцке в первые дни войны:

«1941 год. 22 июня началась Великая Отечественная война. В этот же день в Слуцк стали прибывать беженцы из западных областей страны. В этот же день в Слуцке упала первая фашистская бомба, были жертвы, была убита женщина. По всему городу было установлено дежурство из числа гражданского населения: пожилые, молодёжь, мужчины и женщины дежурили днём и ночью.

23 июня. Бомбили город, прибывали беженцы, паники среди населения города не было, была надежда, что враг будет отражён.

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24 июня. Была сплошная бомбёжка города, главным образом, бомбили почту, электростанцию, военкомат, который находился на улице Урицкого, позже его перевели в педучилище (ныне консервный завод). Но и туда начали сбрасывать бомбы.

25 июня. Весь город в огне. Беженцы прибывали, но в Слуцке уже не было возможности останавливаться. Случчане сами стали беженцами. Образовывались живые потоки на машинах, повозках, а больше всего пеших.

В одном из таких потоков, идущих на восток, были и мы, соседи нашего дома Кузьминкова Е., Жарская Ф. и я с детьми. В пути нас всё время сопровождали фашистские самолёты, поливали свинцовым дождём. Остановились мы в д. Набушево, откуда видели воздушный бой нашего лётчика с фашистским. Как тяжело стало, когда наш самолёт загорелся и упал. Уже в сумерках мы подошли к месту падения самолёта, там был только остов сгоревшего самолёта и обгоревший, вернее, совсем сгоревший пилот. Кто был тот лётчик, откуда?

26 июня. Враг был уже в Слуцке. Мы слышали, как на шоссе гремели вражеские танки, машины. Были слышны ещё звуки боя, мы поняли, что враг прошёл дальше.

Никогда не забуду то жуткое состояние, которое охватило тогда нас…".

Взрывчатку несла в корзине с ягодами

В этой тетради Галина записала, как участвовала в передаче взрывчатки для подрыва Слуцкой электростанции 5 декабря 1943 года.

«Как-то раз нужно было доставить в город взрывчатку. Собрались наши женщины в Слуцк продавать ягоды, и я с ними. В корзину на дно положила тол, а сверху насыпала ягод. Вышли на шоссе, видим — идёт трактор. Попросили подвезти нас, но сесть негде всем. Тогда тракторист взял наши корзины и поехал, и так быстро, что мы потеряли его из вида. Женщины волновались за ягоды, а я беспокоилась, что тол исчез и что могут обнаружить его. Но свет не без добрых людей. Когда мы подошли к Весее, то увидели, что наш тракторист нас ждёт и корзины на месте. Может быть, сейчас ещё кто-нибудь и помнит этот случай, может, и тракторист был местный?

От кировцев задание мне давали Макаревич и Голубев, начальник особого отдела отряда".

Сожгли почти всех людей

Галина вспоминает ужасные факты зверств фашистов, которые на Случчине сжигали деревню за деревней.

«В конце января 1943 года фашисты начали расправляться с ни в чём не повинным населением. Привели в действие свою карательную машину. Стали сжигать деревни вместе с жителями. Партизанский отряд в это время находился в рейде в других районах.

В д. Гондарево уничтожили фашисты деревню вместе с людьми, осталось в живых человек 6−7.

В д. Левице, в которой я многих знала, сожгли почти всех людей. Так, в семье Неглюй погибло 8 человек, только сумел убежать Неглюй Илья, по ходу дыма убежал. Позже погиб на фронте. Вторая семья Неглюй — погибло 6 человек. Остался один, служил в армии, был на фронте/…/Неглюй Вячеслав.

Погибла семья Семирицкого. Самого Семирицкого отправили на работы в Германию, после вернулся. В этой семье остался в живых мальчик 7 лет, сумел выползти из горящего дома и ползком добрался до леса, который был рядом. Был большой мороз, и мальчишка отморозил ноги, остался инвалидом. Сейчас работает врачом в Слуцкой поликлинике Семирицкий И.А.

Из д. Красная Старина тоже осталось в живых очень мало, почти всех сожгли, кто там был. Там погибли и родные полицая Михасенко, родители и сёстры.

В д. Подстарево многие сумели убежать, но многих сожгли, а одну старушку фашисты обкрутили соломой и подожгли, а сами смотрели на эту жестокость как на развлечение.

В д. Старево тоже многие погибли, но люди, зная о трагедии тех деревень, пытались скрыться в лесу, кое-кому удалось спастись.

Фашисты собирали людей в один дом, убивали их из автоматов, некоторые ещё не были убиты, но всё равно поджигали дом, и там гибли совсем беспомощные наши люди. А кто пытался выбраться из горящего дома, тех убивали.

После фашисты писали в своей гнусной печати, что в Старевской волости полностью уничтожены партизаны, даже цифру указывали — 900 человек. А это были ни в чём не повинные женщины, старики и дети.

Сейчас на месте этих деревень только памятники напоминают о том, что там когда-то были деревни".

Галина Арсеньевна после войны жила в Слуцке.

В фондах Слуцкого краеведческого музея насчитывается более 30 000 различных экспонатов, значительная часть которых — предметы, связанные с Великой Отечественной войной

Этот материал является частью цикла публикаций о Слуцке и случчанах в годы Великой Отечественной войны. Как захватывали Слуцк, чем жили случчане в оккупации, как работало подполье, как освобождали и восстанавливали город. Все материалы цикла — здесь.