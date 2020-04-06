«Беларускі сямейны альбом» собирает фотографии для выставки «Мой 1986 год». Приглашают присоединиться и случчан

Проект «Беларускі сямейны альбом» собирает снимки для онлайн-выставки на его страницах. Выставка посвящена тем, кто видел 1986 год, когда в Чернобыле произошла одна из самых разрушительных катастроф для всего человечества.

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«Мы хотим показать этот год глазами тех, кому удалось это пережить и пойти дальше! Глазами детей, молодых и красивых людей, милых дедушек и бабушек, нашими глазами!» — написали авторы проекта.

Что необходимо для участия в выставке:

До 20 апреля прислать фотографии, сделанные в 1986 году в разных уголках Беларуси, на страницу проекта в Instagram или на адрес электронной почты: studio. inntech@gmail.com. К фотографии написать информацию о том, кто на ней и где она была сделана. Указать ссылку на свой профиль в Instagram, если он есть.

А уже 26 апреля 2020 года «Беларускі сямейны альбом» разместит все фотографии «Мой 1986 год» в Instagram на своей странице @bel.family.album.

Напомним, что в сентябре 2019 года в Instagram стартовал проект «Беларускі сямейны альбом». Он рассказывает о судьбах людей с фотографий, которые хранятся у жителей Беларуси в семейных альбомах.

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