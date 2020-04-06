Официального открытия мотосезона в Слуцке не будет

Об этом «Кур'еру» сообщил Юрий Дикий, байкер слуцко-солигорского отделения мотоклуба Iron Pride MС.

В Слуцке официальное открытие мотосезона было запланировано на 11 апреля. Как рассказал Юрий Дикий, байкеры хотели устроить мотопроезд от кафе «Вояж» до мотобольного стадиона, где планировалось представление. Но из-за пандемии мероприятие пришлось отменить.

«На мотобольном стадионе для зрителей созданы все условия. Мы хотели сделать в том числе представление, где между собой посоревновались бы мотоцикл и автомобиль. Но по понятным причинам всё отменилось, и не только в Слуцке», — рассказал Юрий Дикий.

Реклама

В Слуцком райисполкоме ответили, что «в связи с необходимостью минимизации угрозы распространения случаев возникновения инфекции, вызванной коронавирусом (COVID-19), согласовать проведение мероприятия не представляется возможным».

«В сегодняшней ситуации мы с решением райисполкома полностью согласны», — отметил байкер.

Мотоциклисты уже успели открыть сезон

То, что мотоциклетный сезон в Беларуси официально не открыт, не мешает мотолюбителям выезжать на дороги. К сожалению, в этом году уже есть два трагических примера — в ДТП разбились двое молодых парней.

МОТОЦИКЛИСТ-БЕСПРАВНИК. 25 марта на въезде в Солигорск 25-летний местный житель не справился с управлением мотоцикла «Ямаха», упал с него и столкнулся с рейсовым автобусом. От полученных травм мотоциклист погиб на месте. У него не было права управления соответствующей категории, и на тот момент он обучался в автошколе.

Буквально через несколько дней после солигорского случая вновь произошло смертельное ДТП с мотоциклистом, только уже в Клецке.

НЕ УСТУПИЛ ДОРОГУ. 28 марта на перекрёстке водитель за рулём Nissan Qashqai, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу 30-летнему мотоциклисту на «БС 250−4 GARPIA». От полученных телесных повреждений молодой человек погиб на месте, а пассажир мотоцикла была госпитализирована.

«На дороге вы не одни»

«Водители должны быть внимательными к мотолюбителям, ведь за продолжительный период они отвыкли от мотоциклов, а это, несомненно, сказывается на поведении в дорожном движении, — отметил Александр Шавалеев, начальник ОГАИ Слуцкого РОВД. — А мотоциклистам, прежде чем сесть за руль, необходимо вспомнить навыки вождения, привыкнуть к габаритам мотоцикла, при движении соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Важной деталью безопасности является и экипировка — шлемы необходимы как для водителя, так и для пассажира мотоцикла. Не забывайте, что на дороге вы не одни и ПДД касаются всех без исключения».

Для справки. Ст. 18.19 КоАП РБ. За езду на мотоцикле без водительских прав соответствующей категории (и за передачу управления такому человеку) предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых (от 135 до 540 рублей); повторно в течение года — штраф от 20 до 50 базовых (от 540 до 1350 рублей) или административный арест.