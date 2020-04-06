В каких домах Слуцка не будет света 9 и 10 апреля

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Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

9 апреля с 8.30 до 17.00 по адресам:

  • ул. Майский проезд, № 1−12;
  • пер. 1-й Майский, №с1−26;
  • ул. Крупской, №с1−22;
  • пер. Крупской, № 3−9, № 9д (нечётная сторона), № 10а;
  • пер. 2-й Красногвардейский, № 5, № 7;
  • ул. Старобинская, № 26;
  • ул. Тутаринова, № 24−28 (четная сторона);
  • ул. Виленская, № 140.

10 апреля с 8.30 до 17.00 по адресам:

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  • ул. Социалистическая, № 31−51;
  • 2-й пер. Красноармейский, № 3−5;
  • Смоленский проезд, № 2−7;
  • ул. Смоленская, № 1;
  • ул. Козберга, № 31, № 34−40;
  • ул. Я. Коласа, № 2−27.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.

Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.

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