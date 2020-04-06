В каких домах Слуцка не будет света 9 и 10 апреля

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.
Где и когда отключат свет
9 апреля с 8.30 до 17.00 по адресам:
- ул. Майский проезд, № 1−12;
- пер. 1-й Майский, №с1−26;
- ул. Крупской, №с1−22;
- пер. Крупской, № 3−9, № 9д (нечётная сторона), № 10а;
- пер. 2-й Красногвардейский, № 5, № 7;
- ул. Старобинская, № 26;
- ул. Тутаринова, № 24−28 (четная сторона);
- ул. Виленская, № 140.
10 апреля с 8.30 до 17.00 по адресам:
Реклама
- ул. Социалистическая, № 31−51;
- 2-й пер. Красноармейский, № 3−5;
- Смоленский проезд, № 2−7;
- ул. Смоленская, № 1;
- ул. Козберга, № 31, № 34−40;
- ул. Я. Коласа, № 2−27.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.
Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.