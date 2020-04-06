Коллективу Слуцкого сахарорафинадного комбината представили нового директора

Это произошло в понедельник, 6 апреля. Директором стал Александр Белый, который ранее возглавлял ОАО «Дрожжевой комбинат» в Минске.

Об этом сообщила пресс-служба «Белгоспищепрома».

В администрации комбината «Кур'еру» пояснили, что сегодня рабочий график нового руководителя полностью расписан. Он принимает заместителей и других руководящих работников. Встречи назначены даже на 18 часов.

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Напомним, что наблюдательный совет комбината утвердил кандидатуру нового директора в прошедшую субботу, 4 апреля.