Lampa проведёт для девушек онлайн-марафон 18+. Как стать его участницей и при чём здесь секс-шоп

С 13 апреля по 3 мая женский проект Lampa и газета «Кур'ер» проведут для случчанок трёхнедельный онлайн-марафон, направленный на любовь к себе и самопознание. Он состоится при поддержке магазина сексуального здоровья Amor.by.
Почему решили провести онлайн-марафон
Во-первых, женский проект Lampa поддерживает и продвигает позицию самоизоляции во время коронавируса. В связи с этим организаторы проекта перевели встречи в онлайн-режим, чтобы защитить себя и участниц.
Во-вторых, сейчас многие девушки находятся дома на самоизоляции или работают «на удалёнке». Чтобы не скучать в четырёх стенах и с пользой провести время на «карантине», Lampa предлагает посвятить время себе.
Какие будут задания
Задания и упражнения будут разные: психологические и физические. Это йога, растяжка, индийский танец, спортивная тренировка, медитации, арт-терапия, разговоры на темы сексуального вдохновения, здоровья и красоты своего тела, интимной гимнастики и многое другое.
Откуда вы будете брать задания
Фишка этих заданий в том, что они не взяты из интернета. Упражнения для участниц подготовили организаторы проекта, а также случчанки и минчанки, которые постоянно применяют их в жизни.
Среди них:
- хореограф Яна Князева,
- Наталья Лапулик, автор тренингов «Анатомия оргазма» и «Массаж чувственных прикосновений», тренер сексуального здоровья;
- участница многих марафонов Екатерина Чижик,
- инструктор по йоге Татьяна Романеня,
- психолог и тренер по женской гимнастике Светлана Чистухина,
- преподаватель индийского танца и йоги Надежда Скляренко,
- сертифицированный тренер по фитнесу Ника Миклашевич,
- Виталина Автушенко, которая увлекается фотографией и знает лайфхаки для хорошей съёмки
- Анна Лесная, преподаватель женских танцев.
Сколько времени это займёт в день
Средняя продолжительность выполнения задания — 30 минут. Максимальное время, которые вы можете потратить, — это час. Всё зависит от того, с какой интенсивностью и с каким желанием вы будете его выполнять.
Для онлайн-марафона мы создадим группу в Telegram, куда после регистрации добавим всех участниц. Задание дня будет появляться ежедневно в 9 часов утра.
Куратором группы выступит Светлана Чистухина, практикующий психолог, инструктор по женской гимнастике. Кроме этого, вы всегда сможете задать вопросы наставникам и организаторам марафона Виктории Капской и Алисе Листапад.
Сколько это будет стоить
Онлайн-марафон проходит без оплаты. Но есть два условия участия:
- ежедневно в группе Telegram вы делитесь фото/видео выполнения задания и впечатлением от него (3−5 предложений);
- соглашаясь на участие, вы разрешаете использовать ваши фото/видео и отзывы на площадках женского проекта Lampa и газеты «Кур'ер».
Если вы согласны — регистрируйтесь ЗДЕСЬ.
Каждая девушка, которая дошла до конца онлайн-марафона, выполнила все задания и написала отзыв, получит сертификат о его прохождении от женского проекта Lampa и магазина сексуального здоровья Amor. by и приглашение на чаепитие в редакцию газеты «Кур'ер».
Что за магазин Amor. by
Магазин сексуального здоровья Аmor.by помогает людям посмотреть на секс по-новому. Специалисты магазина рассказывают простым языком:
- про разнообразие в сексе,
- безопасность в интимной жизни,
- анатомию оргазмов,
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Специалисты магазина сексуального здоровья Аmor.by постоянно проходят обучающие тренинги, следят за тенденциями индустрии и товарными новинками, изучают лекции, блоги и книги ведущих сексологов, психологов и секс-тренеров и, конечно же, постоянно общаются с клиентами для того, чтобы помогать ещё лучше.
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