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Lampa проведёт для девушек онлайн-марафон 18+. Как стать его участницей и при чём здесь секс-шоп

Виктория Капская
Виктория Капская
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С 13 апреля по 3 мая женский проект Lampa и газета «Кур'ер» проведут для случчанок трёхнедельный онлайн-марафон, направленный на любовь к себе и самопознание. Он состоится при поддержке магазина сексуального здоровья Amor.by.

Почему решили провести онлайн-марафон

Во-первых, женский проект Lampa поддерживает и продвигает позицию самоизоляции во время коронавируса. В связи с этим организаторы проекта перевели встречи в онлайн-режим, чтобы защитить себя и участниц.

Во-вторых, сейчас многие девушки находятся дома на самоизоляции или работают «на удалёнке». Чтобы не скучать в четырёх стенах и с пользой провести время на «карантине», Lampa предлагает посвятить время себе.

Какие будут задания

В Слуцке для девушек пройдёт онлайн-марафон от проекта Lampa и магазина сексуального здоровья Amor.by. Что за он (+приём заявок)

Задания и упражнения будут разные: психологические и физические. Это йога, растяжка, индийский танец, спортивная тренировка, медитации, арт-терапия, разговоры на темы сексуального вдохновения, здоровья и красоты своего тела, интимной гимнастики и многое другое.

Откуда вы будете брать задания

Фишка этих заданий в том, что они не взяты из интернета. Упражнения для участниц подготовили организаторы проекта, а также случчанки и минчанки, которые постоянно применяют их в жизни.

Среди них:

Сколько времени это займёт в день

Средняя продолжительность выполнения задания — 30 минут. Максимальное время, которые вы можете потратить, — это час. Всё зависит от того, с какой интенсивностью и с каким желанием вы будете его выполнять.

Для онлайн-марафона мы создадим группу в Telegram, куда после регистрации добавим всех участниц. Задание дня будет появляться ежедневно в 9 часов утра.

Куратором группы выступит Светлана Чистухина, практикующий психолог, инструктор по женской гимнастике. Кроме этого, вы всегда сможете задать вопросы наставникам и организаторам марафона Виктории Капской и Алисе Листапад.

Сколько это будет стоить

Онлайн-марафон проходит без оплаты. Но есть два условия участия:

  • ежедневно в группе Telegram вы делитесь фото/видео выполнения задания и впечатлением от него (3−5 предложений);
  • соглашаясь на участие, вы разрешаете использовать ваши фото/видео и отзывы на площадках женского проекта Lampa и газеты «Кур'ер».

Если вы согласны — регистрируйтесь ЗДЕСЬ.

Каждая девушка, которая дошла до конца онлайн-марафона, выполнила все задания и написала отзыв, получит сертификат о его прохождении от женского проекта Lampa и магазина сексуального здоровья Amor. by и приглашение на чаепитие в редакцию газеты «Кур'ер».

Что за магазин Amor. by

Подарки для 18+. Что подарить мужчине и женщине из магазина сексуального здоровья

Магазин сексуального здоровья Аmor.by помогает людям посмотреть на секс по-новому. Специалисты магазина рассказывают простым языком:

  • про разнообразие в сексе,
  • безопасность в интимной жизни,
  • анатомию оргазмов,
  • как повысить свой уровень чувствительности и подобрать качественные тренажёры для улучшения вашей интимной жизни
  • и многое другое.

Специалисты магазина сексуального здоровья Аmor.by постоянно проходят обучающие тренинги, следят за тенденциями индустрии и товарными новинками, изучают лекции, блоги и книги ведущих сексологов, психологов и секс-тренеров и, конечно же, постоянно общаются с клиентами для того, чтобы помогать ещё лучше.

Кроме этого, в пространстве магазина постоянно проходят обучающие тренинги и мероприятия.

Более подробно о магазине сексуального здоровья — здесь.

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По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

Подпишись на наш Instagram: @kurjer

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