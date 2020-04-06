Комментарий Следственного комитета: Елену Кумагерчик убили. Задержан 19-летний подозреваемый

В начале марта в милицию поступило сообщение, что без вести пропала 43-летняя жительница Слуцка. Спустя десять суток поисков и с момента подачи заявления Слуцкий РОСК возбудил по данному факту уголовное дело.

Подробности «Кур'еру» рассказала Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области. Всё это время следователи вместе с сотрудниками органов внутренних дел отрабатывали различные версии произошедшего, детально анализировали последние события, связанные с женщиной, изучался круг её общения и образ жизни.

«В ходе реализации совместных мероприятий криминальный характер исчезновения разыскиваемой подтвердился. Тело женщины нашли вечером 5 апреля, закопанным в постройке на территории одного из домовладений в Слуцком районе (по информации „Кур'ера“, в деревне Леньки — Прим. ред.)», — рассказала Татьяна Белоног. Следственно-оперативная группа при осмотрах дома и дворовой территории обнаружила и изъяла «следы, предметы и иные вещественные доказательства». Назначены экспертизы, производство которых поручено УГКСЭ по Минской области.

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По факту убийства следователи возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 139 УК РБ).

«По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний житель Слуцкого района, с ним работают следователи. Собирается материал, характеризующий его личность. Проведение следственных и иных процессуальных действий по сбору доказательной базы и установлению полной картины произошедшего продолжается», — добавила представитель ведомства.

РАНЕЕ. Сегодня найдена случчанка, пропавшая в конце февраля. Кто-то закопал её тело во дворе дома в Леньках