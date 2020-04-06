Случчане стали чаще надевать маски в местах, где много людей, но делают это не все. Психолог Марина Чижик обратила внимание, что на вопрос «Почему не носите маску?» многие отвечают, что боятся осуждения или непонимания окружающих. Она даёт советы, как преодолеть стеснение и носить маску в людных местах.

«В последние дни, когда заболевших в Беларуси становится больше, я обратила внимание, что в магазинах, аптеках, банках стали появляться люди в масках, но совсем не много, — говорит Марина Чижик. — Я спросила несколько человек, почему они не надевают средства защиты, хотя контактируют со многими людьми, но не хотят снизить риск заражения. Вот какие ответы получила:

«Я на работе обязана быть в маске, но как только заканчиваю смену, я её снимаю, — сказала Людмила, продавец-кассир. — В другие места хожу уже без маски. Мне кажется, она меня уродует, как будто я без лица, оно у меня и так маленькое, да ещё очки. Мне хватает маски на работе».

«Мне мама говорит, чтобы я надевала маску, но я в ней как чучело: уши торчат ещё больше, волосы мешают, — ответила Инна, ученица 10-го класса. — Я понимаю, что надо, но маску носить не хочу, лучше буду сидеть дома».

«От коронавируса помогает „100 грамм“. Мужику в маске смешно ходить», — сказал Влад, таксист.

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«Мы решили, что всё равно все переболеем, — сказал Алексей, учащийся колледжа. — На занятиях надо сидеть в маске, но у нас в них сидят в основном паникёры, неуверенные в себе. Если я надену маску, то и меня посчитают таким».

Неуверенность в себе вызывает стеснение

«По этим высказываниям жителей Слуцка разного возраста видно, что неуверенность в себе — основная причина, по которой люди не надевают маску, — считает психолог Марина Чижик. — Именно неуверенность вызывает сомнения в собственной привлекательности, или страх показать свою слабость, или нежелание быть как все.

Как преодолеть стеснение носить маску

О ваших страхах „выглядеть некрасиво“ знаете только вы. Проходящие мимо люди не догадываются о том, что у вас творится в голове. О вашем стеснении они не знают.

Представьте, что без маски вас не пустили бы в автобус, а вам надо срочно ехать. Что бы вы сделали? Правильно. Надели бы маску. Это означает, что сделать это вы можете, если возникнет реальная потребность, она перекроет стеснение. Это вопрос привычки.

Потренируйтесь носить маску дома, представляя себе, что вы покупаете в ней продукты, лекарства, едете в транспорте.

Первый раз попробуйте пройти в маске вместе с подругой или другом и увидите, что это легко.

Если вас не устраивает стандартная маска и вы не хотите быть „как все“, сшейте сами или попросите это сделать кого-то для вас.

Дело не в маске, а в вас. Маска — не атрибут красоты или демонстрации уверенности или неуверенности в себе. Маска — защита. Как только люди видят в лицо реальную опасность, стеснение пропадает: представьте, что вам угрожает опасность либо из-за вас люди могут быть заражены».