Коронавирус в Беларуси. Плюс 138 новых случаев заражения и 5 смертей за сутки

Минздрав опубликовал статистику по коронавирусной инфекции на 6 апреля. За сутки заразившихся стало на 138 больше, умерли ещё 5 человек.

Сейчас на стационарном лечении находятся 634 человека с коронавирусной инфекцией. У большинства заболевание протекает в лёгкой и средней форме. После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Зарегистрировано 13 смертей пациентов, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Итого в Беларуси зарегистрировано 700 случаев заражения коронавирусом.

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