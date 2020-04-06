Что известно о последних днях жизни Елены Кумагерчик и о подозреваемом в её убийстве

Как сообщал «Кур'ер» в воскресенье, 5 апреля, тело пропавшей ранее случчанки было найдено закопанным во дворе одного из домов в деревне Леньки Слуцкого района.

По рассказу одного из местных жителей, который приводит «Наша Ніва», 19-летний молодой человек, который сейчас подозревается в убийстве, жил с матерью и отчимом. Школьное образование получал на домашнем обучении. Собеседник утверждает, что, как только молодой человек окончил школу, его сразу забрали отбывать наказание. Он отсидел 8 месяцев и освободился этой зимой. Соседи точно не знают, за что он отбывал срок: то ли за ограбление, то ли за грабёж.

Его мать и отчим работают на местной ферме, а сам подозреваемый нигде не работал и не учился.

Елена Кумагерчик пропала как раз в тот вечер, когда молодой житель Ленек ездил в Слуцк. Уже из Слуцка, как говорят сельчане, он приехал с некоей женщиной: «Говорят, очень красивая была».

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Что произошло потом, собеседнику «Нашай Нівы» неизвестно. «Пришёл с женщиной домой, сказал матери, чтобы уходила. Та собрала вещи, ушла в соседнюю деревню, где раньше жила. Взяла два выходных, на работу не ходила, потом к ней присоединился и отчим. <…> Через два дня вернулись в Леньки», — рассказывает один из жителей деревни.

Уже позже в деревне много раз были милиционеры. «Постоянно ездили, откуда-то имели информацию, что пропавшая женщина может быть у нас, в Леньках. Автобусами приезжали, ходили по дворам, но найти ничего не могли. Людей опрашивали, но безрезультатно».

Опрашивали и молодого человека. Но жители Ленек и предположить не могли, что с подозреваемым могла быть пропавшая Кумагерчик.

По словам сельчан, последний раз милиция приезжала в пятницу, 3 апреля. В этот раз подозреваемого задержали, и уже в воскресенье, 5 апреля, милиция приехала откапывать тело во дворе.

Пропавшую случчанку закопали в недостроенном курятнике.

«Мама <подозреваемого> как увидела, что в её курятнике откапывают труп, так ей стало плохо. Следователи сами вызвали „скорую“. Теперь она в больнице в Минске», — рассказали местные жители «Нашай Ніве».