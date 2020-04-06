В Слуцке построят ещё одну десятиэтажку. В неё переселят проживающих в ветхих и аварийных домах

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В Слуцке постоят десятиэтажку для отселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах
Фото: Алесь Достанко

УКС Слуцкого района выбирает организацию, которая запроектирует 10-этажный жилой дом в микрорайоне «Чехова» на участке № 23 по генеральному плану.


В названии закупки указано, что многоквартирный дом предназначен для отселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах. По документам тендера в доме будет одна секция и 60 квартир — 40 однокомнатных и 20 двухкомнатных.

В Слуцке постоят десятиэтажку для отселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах
Если смотреть со стороны улицы Магистральной, то новый дом построят сразу за десятиэтажкой, в которую поселят многодетные семьи
В ТЕМУ. В Слуцке по льготным кредитам построят многоквартирный дом. Срок — к ноябрю 2020 года

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