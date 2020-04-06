Юрий Дикий — байкер слуцко-солигорского отделения мотоклуба Iron Pride MC с 30-летним стажем. «Кур'ер» поговорил с ним о том, что, по его мнению, изначально важно знать и понимать, если вы решили связать свою жизнь с мотоциклом. От этого часто зависит не только ваша, но и жизнь других.

«У мотоциклиста голова должна на 360 градусов крутиться»

«Чтобы связать свою судьбу с ездой на мотоцикле, надо к этому прийти и мозгами, и пониманием того, что это не игра, а серьёзно и ответственно. Это самое главное. Сдать в ГАИ на права — это только зачёт. Главный экзамен — на дороге. Ведь многие как относятся? Ай, не сдал, так пойду завтра или послезавтра. На дороге это непростительно: если не сдал, то уже не сдал.

Понятно, что трагедия может случиться и тогда, когда ты едешь на автомобиле. Но это не значит, что не надо быть аккуратным в своей езде. У мотоциклиста голова должна на 360 градусов крутиться. Надо свои мозги включать постоянно, сознание. Должна быть предельная внимательность.

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Не останавливаются те, кто боится штрафа

Ещё немаловажный момент — выбор мотоцикла.

Первое. Надо, чтобы по деньгам, по карману. Суть в чём: молодёжь хочет подороже, а потом становится вопрос в его обслуживании. На то, чтобы пройти техосмотр, сделать страховку, в общем, собрать весь комплект документов, денег потом не хватает. А ведь это основное! Заплати все налоги и езди спокойно. И когда сотрудник ГАИ тебя тормознёт, остановишься, всё нормально — и поедешь дальше. А когда чего-то из документов нет, начинаются гонки и случаются трагедии.

Ведь не останавливаются те, кто боится штрафа или того, что права заберут. А инспектор как думает? Неизвестно, кто там за рулём, может, пьяный или без прав, или это преступник, который скрывается на мотоцикле. Прежде всего надо не нарушать, а не обижаться на сотрудников ГАИ. Это их работа.

У нас в мотоклубе с этим строго, у всех чётко проверяем документы. Это ведь и репутация клуба тоже.

Второе. Я сторонник того, чтобы покупать сразу хороший мотоцикл. Учиться хорошо на хорошем. Ведь объёмы большие не для того, чтобы накручивать на них, а чтобы быть уверенным в своём мотоцикле. Большой объём — это в первую очередь моторесурс, манёвренность и безопасность, а не проверка максимальной скорости мотоцикла.

Купил мотоцикл — оденься красиво

Не надо забывать и об экипировке. Купил мотоцикл — оденься красиво. Это даже неприлично по отношению к технике, на которой едешь, в таком «прикиде» кататься. Понятно, что это расходы. Но если решил мотоцикл купить, следом иди и за мотокурткой, мотоштанами с защитными «черепашками», мотоботами, за шлемом. Это ведь и безопасности твоей касается.

Не все мы такие правильные

Есть мотоцикл — люби его и катайся на нём сам

Некоторые считают, что мототехника — это ни о чём. Нет, это хорошая техника, её надо любить и понимать, что ты участник дорожного движения, хотя бы ради самосохранения. Много случаев с мотоциклами, когда едет по главной и превышает скорость. Основная причина травматизма, особенно в населённых пунктах — таких не успевают заметить водители машин. Конечно, не все мы такие правильные, и мне хочется иногда открутить ручку на трассе. Главное, чтобы это было безопасно не только для тебя, но и для других.

Что касается передачи руля другому, это чревато последствиями. Свой мотоцикл и машину никогда никому не даю и вообще против этого. Давать покататься, самому за чужой садиться (и за руль авто то же самое). Я столько таких случаев знаю… Придёт друг, дай прокачусь. Ну как другу не дать? И неважно, ездил или нет, есть права или нет. А потом трагедии случаются. Есть мотоцикл — люби его и катайся на нём сам.

Мотоцикл надо уважать

Многие считают, что получить категорию на мотоцикл, — это так себе, ничего особенного. Однако это транспорт повышенной опасности. Но бояться его не надо, мотоцикл надо уважать".

СПРАВКА. В Беларуси экзамен на право управления мотоциклом начали принимать по новым правилам ещё с 22 апреля 2018 года. Во-первых, при сдаче экзамена водитель обязан был иметь только мотошлем, также запрещалась одежда открытого типа. А сейчас обязательно должны быть ещё перчатки, налокотники и наколенники. Во-вторых, если раньше элемента было три (управление мотоциклом на минимальной скорости, разворот на малом радиусе («восьмёрка») и «габаритная змейка»), то новые же правила предусматривают ещё и движение по прямой с переключением передач с низшей на высшую; маневрирование в условиях ограниченного времени; торможение и остановка на второй передаче. Подробнее — здесь.

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