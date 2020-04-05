Как приготовить зразы из геркулеса. Постный рецепт от матушки Людмилы Корень

Великий пост — это 40 дней как духовного, так и пищевого воздержания. Для тех, кто постится, матушка Людмила Корень поделилась рецептом постного блюда, которое очень любят в их семье.



Для приготовления этого диетического и постного блюда вам понадобится:

овсяные хлопья «Экстра» — 250 г;

вода — 450 мл;

пару ломтиков батона;

грибы, лук, морковь (можно добавить замороженный шпинат — Прим. ред.);

соль, перец, хмели-сунели или другие специи по вкусу;

растительное масло.

Как готовим

В воду всыпаем овсяные хлопья и варим кашу. Даём овсянке остыть. В овсянку добавляем батон, предварительно замоченный в воде (воду отжать), соль, специи. Всё хорошо вымешиваем. Делаем начинку: мелко нарезаем грибы, лук, морковь. Всё пережариваем на растительном масле или тушим (удобно перемолоть начинку блендером — Прим. ред.). Руки смачиваем в воде (в растительном масле — Прим.ред.). Из овсяной массы на ладони формируем блинчик. Выкладываем чайной ложкой в центр блинчика начинку и формируем зразу. Зразы обжариваем на растительном масле до румяной корочки или запекаем в духовке. Приятного аппетита!

Бонус от редакции: постное тесто для вареников

Вам понадобится:

мука в/с — 500 г (2 ст.);

кипяток — 250 г;

растительное масло — 3 ст.л.;

соль — 12 г (1 ч.л.).

Как готовим

Вливаем в кипяток масло. Высыпаем в него муку, соль. Сперва мешаем ложкой, потом — руками. Вымешиваем 5 минут. Тесто скатываем в шар, кладём в целлофановый пакет или обматываем плёнкой, оставляем на один час. Тесто готово.

Из него прекрасно готовятся вареники с любой начинкой: грибами, капустой, картофелем, ягодами.

А какие блюда для пост­ного стола готовите вы? Поделитесь рецептом! Пишите: info@kurjer.info