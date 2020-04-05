Как приготовить зразы из геркулеса. Постный рецепт от матушки Людмилы Корень

Великий пост — это 40 дней как духовного, так и пищевого воздержания. Для тех, кто постится, матушка Людмила Корень поделилась рецептом постного блюда, которое очень любят в их семье.
Для приготовления этого диетического и постного блюда вам понадобится:
- овсяные хлопья «Экстра» — 250 г;
- вода — 450 мл;
- пару ломтиков батона;
- грибы, лук, морковь (можно добавить замороженный шпинат — Прим. ред.);
- соль, перец, хмели-сунели или другие специи по вкусу;
- растительное масло.
Как готовим
- В воду всыпаем овсяные хлопья и варим кашу. Даём овсянке остыть.
- В овсянку добавляем батон, предварительно замоченный в воде (воду отжать), соль, специи. Всё хорошо вымешиваем.
- Делаем начинку: мелко нарезаем грибы, лук, морковь. Всё пережариваем на растительном масле или тушим (удобно перемолоть начинку блендером — Прим. ред.).
- Руки смачиваем в воде (в растительном масле — Прим.ред.). Из овсяной массы на ладони формируем блинчик. Выкладываем чайной ложкой в центр блинчика начинку и формируем зразу.
- Зразы обжариваем на растительном масле до румяной корочки или запекаем в духовке. Приятного аппетита!
Бонус от редакции: постное тесто для вареников
Вам понадобится:
- мука в/с — 500 г (2 ст.);
- кипяток — 250 г;
- растительное масло — 3 ст.л.;
- соль — 12 г (1 ч.л.).
Как готовим
Вливаем в кипяток масло. Высыпаем в него муку, соль. Сперва мешаем ложкой, потом — руками. Вымешиваем 5 минут. Тесто скатываем в шар, кладём в целлофановый пакет или обматываем плёнкой, оставляем на один час. Тесто готово.
Из него прекрасно готовятся вареники с любой начинкой: грибами, капустой, картофелем, ягодами.
А какие блюда для постного стола готовите вы? Поделитесь рецептом! Пишите: info@kurjer.info
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