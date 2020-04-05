Происшествия на выходных: взрыв подъезда и расстрел за шум под окнами

В Беларуси на 5 апреля общее число инфицированных коронавирусом — 562 человека. За минувшие сутки число инфицированных выросло на 122 человека. Об этом сообщает Минздрав. Стационарно лечат 502 человека с коронавирусом. Прошли лечение и выздоровели 52 человека. Умерли 8 человек с коронавирусной инфекцией. TUT.BY

На СТО под Минском пригнали машину, под днищем которой была примотана граната

Днём 4 апреля в автоцентре в деревне Цна работник обнаружил под днищем BMW X6 гранату. Машина — с российскими регистрационными знаками. Сотрудник СТО позвонил в милицию. Из здания эвакуировали около 70 человек. Сапёры обезвредили гранату. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство общеопасным способом. TUT.BY

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В Минске на проспекте Победителей Ford врезался в столб

За субботу 3 человека в Могилёвской области погибли на пожарах

Ночью 26-летний водитель на Ford врезался в столб в Минске. ГАИ сообщает, что он превысил скорость. Водитель госпитализирован. Его 28-летний пассажир не пострадал. Reformation

В деревне Галичи горел частный дом. Погиб 57-летний мужчина. В Быхове тоже загорелся частный жилой дом. Погиб 61-летний хозяйн. В Костюковичах горела квартира на 5-м этаже пятиэтажки. Работники МЧС спасли 64-летнюю хозяйку, но на пожаре погиб её 62-летний сожитель. Предположительно, причина всех трёх пожаров — неосторожное обращение с огнём при курении. БЕЛТА

В Смолевичском районе на пожаре погибли 9 телят

В городе Орехово-Зуево в России в доме взорвался газ. Погибли 3 человека и 10 пострадали

В рязанской области мужчина застрелил 5 человек, которые шумели под окнами

Ночью на воскресенье в Смолевичском районе загорелся телятник. Спасателей вызвали в деревню Орешники в 0.25. Когда те приехали, телятник уже горел открытым пламенем. Там был 31 телёнок. Работники хозяйства и пожарные спасли 22 телят. Погибли 9 животных. Огонь уничтожил 25 пластиковых боксов для телят и повредил тент. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки. Reformation В субботу 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуеве в пятиэтажном жилом доме взорвался газ. Обрушились перекрытия и стены 2-го подъезда на всех этажах. В 1-м подъезде частично повреждены 5 квартир, во 2-м — 5 квартир полностью разрушены. Погибли 3 человека, 10 человек пострадали. Из пострадавших четверо госпитализированы, в том числе ребёнок. ТАСС

В посёлке Елатьма Рязанской области 4 апреля в субботу молодёжь громко разговаривала на улице. Это происходило около 10 часов вечера. С балкона 31-летний мужчина сделал им замечание. Началась перебранка. Мужчина взял своё охотничье ружьё, вышел в подъезд и застрелил 4 парней и одну девушку. Они умерли на месте. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело за убийство двух и более лиц. TUT. BY

У наместника Киево-Печерской лавры нашли коронавирус. До этого он призывал людей ходить в храм

У митрополита Павла (Лебедя), наместника Киево-Печерской лавры, врачи диагностировали коронавирусную инфекцию. На сайте лавры об этом сообщили 5 апреля. А 4 апреля на сайте появилась информация, что богослужения в лавре будут закрытыми, без прихожан. Все помещения монастыря обработали дезинфицирующими растворами. Несколько недель назад митрополит Павел в видеообращении призывал прихожан: «Ничего не бойтесь. Молитесь, поститесь, ходите в храм, причащайтесь и причащайте детей маленьких. Не смотрите, старшее поколение, младшее поколение — все спешите в храм!» Настоящее время

Француз пошёл в магазин в Испанию, заблудился в Пиренеях и попал на штраф

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