ФК «Слуцк» обыграл ФК «Ислочь» со счётом 2:3

В воскресенье, 5 апреля, состоялся матч 3-его тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между «Слуцком» и «Ислочью».

Случчане обыграли своего соперника со счётом 2:3. В первом тайме, на 16-ой минуте встречи, с верховой передачи Юрия Козлова счёт в матче открыл Сулейман Коанда (защитник ФК «Слуцк»). В начале второго тайма, на 48-ой минуте встречи, Александр Макась (нападающий ФК «Ислочь») восстановил паритет в матче — 1:1. Спустя десять минут Александр Макась оформил голевой дубль, в результате которого «Ислочь» повела в счёте — 2:1. На 61-ой минуте матча Егор Семёнов забил четвертый мяч в игре и сравнял цифры на табло — 2:2. На 75-ой минуте встречи Абдул Гафар реализовал назначенный пенальти в ворота «Ислочи» — 2:3 в пользу «Слуцка».

Так же на 87-ой минуте встречи красную карточку получил Марат Бураев (полузащитник ФК «Слуцк») за затяжку времени.

Прогноз «Кур'ера» на матч «обе команды забьют + общий тотал матча меньше 3.5» с коэффициентом 3,53 в матче не сыграл.