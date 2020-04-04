Десять причин заказать окна прямо сейчас

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Начало года не радует новостями? Решили отложить мечту до лучшего времени?

Десять причин заказать окна прямо сейчас

Лучшее время сейчас! Пока не подорожали окна ПВХ, есть время принять мастера и принимаются все меры для еще большей Вашей безопасности при замере и установке.

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Читайте 10 причин, почему стоит не откладывать мечту о покупке окон или остеклении балкона, а заняться этим прямо сейчас.

1.В связи с изменением курсов валют и с удорожанием цен в магазинах «ВинСтайл» заморозил цены до 13 апреля на окна ПВХ, чтобы Вы смогли осуществить давнюю мечту и пустить сбережения в достойное приобретение — окна ПВХ, которые будут радовать Вас более 40 лет.

Десять причин заказать окна прямо сейчас

2.По причине непростой ситуации в стране дарим скидку до 33% на окна ПВХ и остекление балконов. А при заказе балкона сушилка для белья в подарок!

3.Для еще большей экономии бюджета действует рассрочка и кредит до 48 месяцев. Просчет ежемесячной суммы выплаты и оформление документов на рассрочку или кредит осуществляется на дому. Поручители, справка о доходах и посещение банка не требуются.

4.Если из-за вспышки вируса есть возможность остаться дома, то предлагаем это время провести с пользой и заказать окна ПВХ, не бойтесь вызвать нашего мастера на замер, это не займет много времени. Компания «ВинСтайл» принимает все меры (маски, антисептические средства для рук, специалисты с признаками простуды не допускаются к работе), чтобы Вы не беспокоились о попадании вируса через замерщика или монтажника.

Десять причин заказать окна прямо сейчас

Также при замере и установке просим всех членов семьи, находящих в квартире, надеть медицинские маски. Большое спасибо за понимание.

5.ВОЗ рекомендует регулярно проветривать комнаты для того, чтобы избежать активности вируса в закрытом помещении. А для того чтобы проветривание было 24 часа без сквозняков, в наших окнах есть специальная опция «Климат-контроль». Главное преимущество «Климат-контроля» — клапан можно встроить в глухое окно и обеспечить проветривание квартиры либо частного дома, что ранее было невозможно!

Десять причин заказать окна прямо сейчас

6.Дополнить окно можно декоративными шпросами или необычными ручками, например, золотого цвета. Прекрасный внешний вид нового окна ПВХ украсит помещение и повысит настроение.

Десять причин заказать окна прямо сейчас

7. Легкий уход. Не забываем про влажную уборку дома! Тем более скоро Чистый четверг перед Пасхой. Пластиковые окна не так требовательны в обслуживании, как деревянные. Не нужно сдирать отклеившуюся краску, шкурить, обрабатывать олифой, грунтовать, а затем красить. Достаточно пластик протереть влажной тряпкой, а стекла промыть чистой водой или специальным средством для стекол.

8.Блокировка конденсата, который может плохо влиять на микроклимат помещения. Повышение уровня влажности слишком сильно способствует размножению и распространению грибков, бактерий и плесени. При правильной установке окон и выполнении всех рекомендаций по уходу конденсат возникать не будет.

Десять причин заказать окна прямо сейчас

9.Гарантийное обслуживание в течение 5 лет. При любом гарантийном случае (изменение внешнего вида конструкции, работы фурнитуры, стойкость стеклопакета от конденсата, герметичность стыков) звоните по номеру: +375 29 816 70 90, наш специалист приедет и исправит проблему бесплатно.

10.Есть услуга «хранение на складе», если не хотели бы сейчас пускать монтажников, но сэкономить средства и заказать по старым ценам, окна могут храниться на складе — это надежно и совершенно бесплатно.

Десять причин заказать окна прямо сейчас

Доверяйте установку окон специалистам с опытом работы, которые могут предоставить соответствующие сертификаты на окна, гарантии на монтаж, и тогда Вы будете рады покупке долгие годы!

Десять причин заказать окна прямо сейчасДля уточнения информации или вызова мастера:

1. Звоните: +375 33 305 41 00 (мтс) или +375 29 198 45 50 (А1), менеджер проконсультирует по всем интересующим вопросам.

2. На нашем сайте можете оставить свой номер телефона, и мы сами Вам перезвоним winstyle.by.

ООО «ВинСтайл-Сервис» УНП 391 807 149

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