Десять причин заказать окна прямо сейчас

Начало года не радует новостями? Решили отложить мечту до лучшего времени?

Лучшее время сейчас! Пока не подорожали окна ПВХ, есть время принять мастера и принимаются все меры для еще большей Вашей безопасности при замере и установке.

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Читайте 10 причин, почему стоит не откладывать мечту о покупке окон или остеклении балкона, а заняться этим прямо сейчас.

1.В связи с изменением курсов валют и с удорожанием цен в магазинах «ВинСтайл» заморозил цены до 13 апреля на окна ПВХ, чтобы Вы смогли осуществить давнюю мечту и пустить сбережения в достойное приобретение — окна ПВХ, которые будут радовать Вас более 40 лет.

2.По причине непростой ситуации в стране дарим скидку до 33% на окна ПВХ и остекление балконов. А при заказе балкона сушилка для белья в подарок!

3.Для еще большей экономии бюджета действует рассрочка и кредит до 48 месяцев. Просчет ежемесячной суммы выплаты и оформление документов на рассрочку или кредит осуществляется на дому. Поручители, справка о доходах и посещение банка не требуются.

4.Если из-за вспышки вируса есть возможность остаться дома, то предлагаем это время провести с пользой и заказать окна ПВХ, не бойтесь вызвать нашего мастера на замер, это не займет много времени. Компания «ВинСтайл» принимает все меры (маски, антисептические средства для рук, специалисты с признаками простуды не допускаются к работе), чтобы Вы не беспокоились о попадании вируса через замерщика или монтажника.

Также при замере и установке просим всех членов семьи, находящих в квартире, надеть медицинские маски. Большое спасибо за понимание.

5.ВОЗ рекомендует регулярно проветривать комнаты для того, чтобы избежать активности вируса в закрытом помещении. А для того чтобы проветривание было 24 часа без сквозняков, в наших окнах есть специальная опция «Климат-контроль». Главное преимущество «Климат-контроля» — клапан можно встроить в глухое окно и обеспечить проветривание квартиры либо частного дома, что ранее было невозможно!

6.Дополнить окно можно декоративными шпросами или необычными ручками, например, золотого цвета. Прекрасный внешний вид нового окна ПВХ украсит помещение и повысит настроение.

7. Легкий уход. Не забываем про влажную уборку дома! Тем более скоро Чистый четверг перед Пасхой. Пластиковые окна не так требовательны в обслуживании, как деревянные. Не нужно сдирать отклеившуюся краску, шкурить, обрабатывать олифой, грунтовать, а затем красить. Достаточно пластик протереть влажной тряпкой, а стекла промыть чистой водой или специальным средством для стекол.

8.Блокировка конденсата, который может плохо влиять на микроклимат помещения. Повышение уровня влажности слишком сильно способствует размножению и распространению грибков, бактерий и плесени. При правильной установке окон и выполнении всех рекомендаций по уходу конденсат возникать не будет.

9.Гарантийное обслуживание в течение 5 лет. При любом гарантийном случае (изменение внешнего вида конструкции, работы фурнитуры, стойкость стеклопакета от конденсата, герметичность стыков) звоните по номеру: +375 29 816 70 90, наш специалист приедет и исправит проблему бесплатно.

10.Есть услуга «хранение на складе», если не хотели бы сейчас пускать монтажников, но сэкономить средства и заказать по старым ценам, окна могут храниться на складе — это надежно и совершенно бесплатно.

Доверяйте установку окон специалистам с опытом работы, которые могут предоставить соответствующие сертификаты на окна, гарантии на монтаж, и тогда Вы будете рады покупке долгие годы!

Для уточнения информации или вызова мастера:

1. Звоните: +375 33 305 41 00 (мтс) или +375 29 198 45 50 (А1), менеджер проконсультирует по всем интересующим вопросам.

2. На нашем сайте можете оставить свой номер телефона, и мы сами Вам перезвоним winstyle.by.

ООО «ВинСтайл-Сервис» УНП 391 807 149